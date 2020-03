मुंबई: महिला यात्री को देखकर आपत्तिजनक हरकत कर रहा था 49 साल का ड्राइवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई: सपनों की नगरी मुंबई में एक 49 साल के ऑटोरिक्शा ड्राइवर को गोरेगांव एरिया से गिरफ्तार किया गया है. ड्राइवर पर आरोप है कि उसने 29 फरवरी को एक महिला यात्री को देखकर आपत्तिजनक हरकत की. महिला ने अपने मोबाइल में इस पूरी घटना को कैद कर लिया और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को अलर्ट कर दिया.

Maharashtra: A 49-year-old autorickshaw driver has been arrested in Goregaon area of Mumbai after he allegedly masturbated while looking at a woman passenger on 29th February. The woman had recorded the incident on her mobile phone and alerted the Police through social media.

— ANI (@ANI) March 2, 2020