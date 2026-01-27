VIDEO: सोनमर्ग में भीषण एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग

Avalanche reported at Sonamarg: कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग में बेहद खतरनाक और भयानक एवलांच आने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो मंगलवार की रात 10 बजकर 13 मिनट का बताया जा रहा है. इस भीषण बर्फीले तूफान के वीडियो को शेयर करने वाले लोग कुदरत के इस अटैक में कोई कैजुअल्टी न होने की प्रार्थना कर रहे हैं. आपको बताते चलें के ये शुरुआती जानकारी है. ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

