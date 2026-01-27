VIDEO: सोनमर्ग में भीषण एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग

Avalanche alert: जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार जारी बर्फबारी के बाद मंगलवार रात डरावना एवलांच आया है. एवलांच में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि कई होटलों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है.
Trending Photos
Avalanche reported at Sonamarg: कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग में बेहद खतरनाक और भयानक एवलांच आने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो मंगलवार की रात 10 बजकर 13 मिनट का बताया जा रहा है. इस भीषण बर्फीले तूफान के वीडियो को शेयर करने वाले लोग कुदरत के इस अटैक में कोई कैजुअल्टी न होने की प्रार्थना कर रहे हैं. आपको बताते चलें के ये शुरुआती जानकारी है. ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
