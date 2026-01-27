Advertisement
VIDEO: सोनमर्ग में भीषण एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग

Avalanche alert: जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार जारी बर्फबारी के बाद मंगलवार रात डरावना एवलांच आया है. एवलांच में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि कई होटलों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:59 PM IST
Avalanche reported at Sonamarg: कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग में बेहद खतरनाक और भयानक एवलांच आने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो मंगलवार की रात 10 बजकर 13 मिनट का बताया जा रहा है. इस भीषण बर्फीले तूफान के वीडियो को शेयर करने वाले लोग कुदरत के इस अटैक में कोई कैजुअल्टी न होने की प्रार्थना कर रहे हैं. आपको बताते चलें के ये शुरुआती जानकारी है. ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है

Sonamarg, Avalanche

