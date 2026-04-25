जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Avalanche In Zojila Pass: जो जिला पास पर शैतान नाला के पास हिमस्खलन की खबर मिली है, जिससे सड़क पर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है. मौके से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, अचानक हुए हिमस्खलन ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और दो टैंकर वाहनों को सड़क से नीचे ढलान की ओर धकेल दिया, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है. हालांकि, एक ड्राइवर अभी भी वाहन के अंदर फंसा हुआ है और उसे बचाने के प्रयास जारी हैं.

घटनास्थल पर पहुंचा प्रशासन

प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए, SDM द्रास विशाल अत्री, SHO द्रास और उनकी पूरी टीम के साथ, घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे. बचाव और आपातकालीन टीमें इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क को साफ करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. ICPT मीनामार्ग के अधिकारी, इंचार्ज फैयाज़ अहमद और उनकी टीम के नेतृत्व में, भी मौके पर मौजूद हैं और बचाव तथा बहाली कार्यों में सहायता कर रहे हैं. उनकी टीमें स्थिति को संभालने के लिए कठिन परिस्थितियों में लगातार काम कर रही हैं. अब तक, दो वाहनों को रुकावट से हटा दिया गया है, जबकि आगे सात से आठ अन्य वाहन भी हिमस्खलन से प्रभावित हुए हैं, और बचाव टीमें उन पर भी काम कर रही हैं.

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बचाव अभियान जारी

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अभी तक किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. अभी मुख्य प्राथमिकता फंसे हुए ड्राइवर को सुरक्षित बचाना और प्रभावित हिस्से में जल्द से जल्द ट्रैफिक की आवाजाही बहाल करना है. बचाव अभियान जारी है, और स्थिति के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी.

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कैसे आता है हिमस्खलन?

बता दें कि हिमस्खलन तब आता है, जब पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर अधिक मात्रा में जमी बर्फ अपनी जगह से खिसकने लगती है और तेजी से नीचे की तरफ जाती है. एवलांच रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है.