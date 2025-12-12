त्योहारों पर पहले की तरह चांदी काटेंगी एयरलाइन कंपनियां, विमानन मंत्री के बयान से आम आदमी के हाथ खाली

Advertisement
Aviation news: नायडू ने कहा, 'मार्केट को डीरेगुलेट किया जाना बाकी है. इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटर को छूट मिल गई है. केंद्र सरकार के पास विशेष परिस्थितियों में दखल देने की पावर है. कोरोना महामारी और IndiGo संकट में सरकार ने अपनी पावर का यूज किया है.'

Dec 12, 2025
Airfares news: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने संसद में आज आम उपभोक्ताओं के दिल तोड़ने वाला बयान दिया. एविएशन कंपनियों की खुलेआम मनमानी और किराये वाली 'लूट' पर नकेल कसने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के बजाए सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा, 'सरकार पूरे साल के लिए हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकती, क्योंकि त्योहारों के मौसम में टिकट की कीमतें आम तौर पर वैसे ही बढ़ जाती हैं. ऐसा होना सामान्य बात है'. 

आम आदमी करे तो क्या करे?

एविएशन मंत्री नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास विशेष परिस्थितियों में ही हवाई किराए पर कैप लगाने का अधिकार है, जैसा कि हाल ही में इंडिगो की परेशानी के बीच किराया स्थिर किया गया था. अब उनके इस बयान पर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है. देश में लाखों लोग एविएशन कंपनियों की मनमानी से हलकान हैं. इसलिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  राम मोहन नायडू का संसद में दिया गया बयान बहुत से लोगों की समझ से परे है. इंडिगो प्रकरण में सरकार को घेरने वाला विपक्ष भी केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जता रहा है. 

सस्ता हवाई किराया अभी दूर की कौड़ी?

देश में हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए सही उपायों की मांग करने वाले एक प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि डीरेगुलेटेड मार्केट ने यात्रियों की मदद की है. जब डीरेगुलेशन शुरू किया गया था, तब इसके पीछे का मुख्य आइडिया हवाई सेक्टर को बढ़ावा देना था. जिन भी देशों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उनके मार्केट डीरेगुलेटेड थे. डीरेगुलेशन से एविएशन सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर्स (कंपनियों) के आने के लिए मार्केट खुल जाता है और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिलता है. इससे मार्केट स्थिर होता है. ताकि आखिरी फायदा पैसेंजर तक पहुंचे. 

नायडू ने ये भी कहा, 'मार्केट डीरेगुलेट किया जाना बाकी है. इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटर को छूट मिल गई है. केंद्र सरकार के पास विशेष परिस्थितियों में दखल देने की पावर है. कोरोना महामारी और IndiGo संकट में सरकार ने अपनी पावर का यूज किया. IndiGo की अफरा-तफरी के दौरान कैपेसिटी की कमी थी. दूसरी एयरलाइंस तैयार नहीं थीं, इसलिए सरकार ने दखल देते हुए एयरलाइंस को कीमतें स्थिर करने को कहा'. 

ये भी पढ़ें- जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट 

रास्ता क्यों नहीं निकला?

मंत्रीजी ने जो डिरेगुलेशन के फायदे गिनाते हुए जो कुछ कहा वो अपनी जगह सही हो सकता है. अगर जनता को राहत देना ही मकसद था तो किराये पर लगाम अबतक क्यों नहीं लगी. 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में लंबे समय से कम से कम चार से पांच नए प्लेयर्स (एयरलाइंस कंपनियों) की जरूरत महसूस की जा रही है तो अबतक नई कंपनियां क्यों नहीं आईं? इंडिगो का एविएशन मार्केट में एकाधिकार कैसे कायम है? क्योंकि जब तक मोनोपोली चलेगी जनता को फायदा नहीं होगा. उसके हाथ खाली रहेंगे.

'UDAN' (उड़े देश का आम नागरिक) की थीम अब भी करोड़ों देशवासियों के लिए दूर की कौड़ी है. चप्पल पहनने वाले आम आदमी को छोड़िये एयरलाइन कंपनियों की किराया वसूलने वाली पॉलिसी और मनमानी के चलते 50,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपने परिवार को हवाई सफर कराने की स्थिति में नहीं है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

