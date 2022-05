Awantipora Encounter: कश्मीर में सुरक्षाबलों का बदला, एक्ट्रेस की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को 24 घंटे में मार गिराया

Awantipora Encounter: सुरक्षाबलों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट (Amrin Bhatt) की हत्या करने वाले दोनों आतंकियों समेत 3 दहशतगर्दों को गुरुवार देर रात हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया. अवंतीपोरा (Awantipora) में हुए इस एनकाउंटर में दोनों आतंकियों के खात्मे के साथ ही उनसे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस अब उन आतंकियों को पनाह देने वाले स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है.

कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अवंतीपोरा (Awantipora) के अगनहांजीपोरा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया. घर-घर तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके साथ ही दोनों पक्षों में मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षबालों ने कुछ देर के बाद दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया.

Both killed newly joined local #terrorists identified as Shahid Mushtaq Bhat R/O Hafroo Chadoora #Budgam & Farhan Habib R/O Hakripora #Pulwama. They had #killed TV artist on the instruction of LeT Cmdr Lateef. 01 AK 56 rifle, 4 magazines and a pistol recovered: IGP Kashmir https://t.co/VeoHZRkdEO

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) May 26, 2022