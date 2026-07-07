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खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे कर्नाटक के इस गांव के 100 लोग, 46 साल पुराना है रिश्ता; क्यों है ईरान से खास कनेक्शन

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का राजकीय अंतिम संस्कार चल रहा है. 4 जुलाई को शुरू हुआ ये कार्यक्रम 9 जुलाई को संपन्न होगा. इस अंतिम संस्कार में कर्नाटक के एक गांव से 100 लोग पहुंचे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:46 PM IST
खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे कर्नाटक के इस गांव के 100 लोग, 46 साल पुराना है रिश्ता; क्यों है ईरान से खास कनेक्शन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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