/खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे कर्नाटक के इस गांव के 100 लोग, 46 साल पुराना है रिश्ता; क्यों है ईरान से खास कनेक्शन

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, जो 09 जुलाई को संपंन्न होगी. दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कार कार्यक्रम में विश्व के कई देशों से दिग्गजों भी पहुंचे. लाखों की संख्या में लोग खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़े हैं. इस बीच कर्नाटक के अलीपुर गांव से लगभग 100 शोक संतप्त लोग भी पहुंचे, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
दरअसल, अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में 28 फरवरी 2026 को हुआ था. खामेनेई के निधन के करीब 4 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार तेहरान की ओर से आयोजित किया जा रहा है. 4 जुलाई को शुरू हुआ कार्यक्रम 9 जुलाई को संपंन्न होगा, जब उनके पार्थिव शरीर को पवित्र शहर मशहद में इमाम रजा के मकबरे के पास दफनाया जाएगा.
जब पूरी दुनिया ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को देख रही है, इस बीच कर्नाटक के अलीपुर गांव से लगभग 100 शोक संतप्त लोग वहां पहुंचे, जो खामेनेई से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होने के कारण वहां आए थे. अब सवाल उठने लगा कि आखिर भारत के इस गांव का ईरान और खामेनेई से इतना गहरा रिश्ता कैसे बना.
बता दें कि कर्नाटर के विजयपुर (बीजापुर) जिले का अलीपुर गांव लंबे समय से शिया मुस्लिम समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है. इस गांव की आबादी करीब 30 हजार है और 90 प्रतिशत से अधिक आबादी शिया मुसलमान है. कई बार तो इस गांव को 'मिनी ईरान' भी कहा जाता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, अलीपुर गांव के 100 लोगों ने चुपचाप ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला किया. बताया जाता है कि इस गांव के लोगों का खामेनेई के प्रति गहरा लगाव है, जिससे यह राजकीय बस्ती दिवंगत ईरानी नेता के साथ भारत के संबंधों का एक अप्रत्याशित प्रतीक बन गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत-ईरान वाणिज्य और उद्योग चैंबर के अध्यक्ष सैयद हकीम रजा का कहना है कि अलीपुर के जो लोग इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, उनमें से अधिकांश कन्नड़ भाषी पहले से ही ईरान में धार्मिक विद्वानों, मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और व्यापारियों के रूप में रह रहे हैं.
उन्होंने बताया कि कई गांव से कई लोग इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रविवार (5 जुलाई) को चार्टर्ड ईरान एयर की उड़ान से बेंगलुरु से मुंबई होते हुए तेहरान के लिए रवाना हुए हैं.
वहीं, अलीपुर निवासी फैजान रजा का कहना है कि उन्हें ( खामेनेई को ) हमारे पिता से भी अधिक प्यार किया जाता था; इस शहादत ने हमारे दिलों और आत्माओं को झकझोर दिया है. विदाई समारोह में शामिल होना अनिवार्य है. इसलिए मैं अलीपुर से यात्रा करके आया हूं.
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, खामेनई और मुस्लिम बाहुल गांव अलीपुर के बीच भावनात्मक संबंध साल 1981 से माना जाता है. यह वही समय है, जब खामेनेई ने अलीपुर गांव का दौरा किया था.
साल 1980 के दशक में खामेनेई ने इस गांव का दौरा किया था. यह संबंध तब और मजबूत हुआ जब खामेनेई ने स्वयं 'इमाम खुमैनी अस्पताल' का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण ईरानी सरकार की सहायता से किया गया था.
अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद अलीपुर में तीन दिनों का शोक मनाया गया था. इस दौरान गांव की अधिकांश दुकाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे. घरों और मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए थे और धार्मिक सभाओं का भी आयोजन किया गया था. ग्रामीणों ने कहा कि वह इसके माध्यम से खामेनेई को सम्मान दे रहे हैं.
गौरतलब है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है. इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी इस समारोह में शामिल हुए हैं. सबसे खास बात है कि इस अंतिम संस्कार को ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक शोक सभाओं में से एक माना जा रहा है.