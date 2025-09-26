Ayodhya Case: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले का फैसला आस्था के आधार पर नहीं हुआ था बल्कि साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर किया गया था. चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक मीडिया पोर्टल को दी गई उनकी टिप्पणी कि 'बाबरी मस्जिद का निर्माण अपवित्रता का एक मौलिक कार्य था' को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है और इससे अयोध्या विवाद पर उनके विचारों की गलत व्याख्या हुई है.

राम मंदिर के फैसले पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कही ये बात

एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मुंबई में आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वह यह है कि लोग उत्तर के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संदर्भ पूरी तरह से हट जाता है. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश डालते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने फैसला नहीं पढ़ा है और फैसले के दस्तावेज को पढ़े बिना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि फैसला 1045 पृष्ठों का था क्योंकि मामले का रिकॉर्ड 30000 पृष्ठों से ज़्यादा का था. इसकी आलोचना करने वाले ज़्यादातर लोगों ने फैसला नहीं पढ़ा है. पूरा दस्तावेज पढ़े बिना सोशल मीडिया पर राय पोस्ट करना आसान है.

उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था. ये तथ्य उस साक्ष्य का हिस्सा थे जिस पर हमने इस मामले में विचार किया था.

मैं हर सुबह प्रार्थना और ध्यान करता हूं: डी वाई चंद्रचूड़

बता दें, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उस पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था. पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक स्वतंत्रता पर विचारों ने द्विआधारी रास्ता अपना लिया है और इसी तरह लोग इन दिनों न्यायाधीशों को लेबल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक कोई न्यायाधीश हर मामले का फैसला किसी नेटिजन के वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं करता, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता. स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ़ सरकार के खिलाफ मामलों का फैसला करना भी होता है. लेकिन अगर आप सरकार के पक्ष में एक भी मामला तय करते हैं, तो आपको सरकार समर्थक कहा जाता है. चंद्रचूड़ ने उन मामलों के उदाहरण भी गिनाए जिनमें सरकार के खिलाफ फैसला दिया गया, जिनमें चुनावी बांड मामला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा मामला और आधार फैसला शामिल हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने महत्वपूर्ण फैसले से पहले सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना न्यायिक तटस्थता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है तो चंद्रचूड़ ने कहा कि हर दिन, न्यायाधीश संघर्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. मैं अपने काम में शांति और संतुलन लाने के लिए हर सुबह प्रार्थना या ध्यान करता हूं.

मैं प्रतिदिन नवकार मंत्र का करता था पाठ: डी वाई चंद्रचूड़

चंद्रचूड़ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय वे प्रतिदिन नवकार मंत्र का पाठ करते थे और विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया था जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान एक दरगाह और गोवा की यात्रा के दौरान एक चर्च शामिल हैं. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरा विश्वास दूसरों को अलग तरह से विश्वास करने की गुंजाइश देता है. शांत चिंतन या प्रार्थना में कुछ भी गलत नहीं है जो एक न्यायाधीश को निष्पक्षता से न्याय करने में मदद करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के व्यक्तिगत व्यवहार संविधान के तहत संरक्षित हैं, जो न्यायाधीशों सहित प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास के अधिकार की गारंटी देता है.