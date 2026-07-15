/DNA: दान चोरी के बाद राम मंदिर में नई व्यवस्था, CEO की निकली वैकेंसी; कौनसी अग्निपरीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार?

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में भविष्य में दान चोरी के अधर्म को रोकने के लिए मंदिर ट्रस्ट नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. ट्रस्ट में अब एक नया सीईओ होगा. उसके लिए आवेदन मांगे गए थे और दो दिनों में सौ से अधिक लोगों ने आवेदन देकर मंदिर ट्रस्ट में सीईओ बनने की इच्छा भी जताई है. ट्रस्ट का सीईओ बनने के इच्छुक लोग भविष्य में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे?
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी होना सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का घोर अपमान और उनके समर्पण के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है. भविष्य में फिर कभी इस तरह लोगों की आस्था पर आघात न हो, इसलिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नई प्रशासनिक व्यवस्था बना रहा है, जिसके तहत ट्रस्ट में अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा.
13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच इसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं. आज दो दिन हो गए हैं और अब तक सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर चुके अनुभवी लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ बनने की इच्छा जताई है. इन्हीं में से एक हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर. राम मंदिर ट्रस्ट में आवेदन देने वाले अमिताभ ठाकुर के दिमाग में चढ़ावे की चोरी या किसी भी तरह के अनैतिक कृत्य को खत्म करने को लेकर क्या योजना है.
राम मंदिर ट्रस्ट जिसे भी सीईओ बनाएगा, उसके ऊपर भी दायित्व का यही बोझ रहेगा. यह जानते हुए भी अमिताभ ठाकुर जैसे सौ से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है. सीईओ की नियुक्ति के लिए मंदिर ट्रस्ट ने तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल बनाया है. इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी के श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावड़े शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यही तीन सदस्यीय समिति सभी प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच करेगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों की निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, नेतृत्व कौशल और हिंदू धार्मिक और सनातन परंपराओं के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को परखा जाएगा. इंटरव्यू के बाद सर्च कमेटी सबसे योग्य कुछ उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य बोर्ड को सौंपेगी. उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव जी गिरी मिलकर एक नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे.
18 जुलाई यानी जिस दिन आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख है, उसके एक महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर जो भी मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया जाएगा, उसका कार्यकाल तीन साल का होगा. अगर उसका कामकाज संतोषजनक रहा, तो उसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है. ट्रस्ट के सीईओ को चयन के बाद अयोध्या में ही रहना होगा. वेतन और दूसरी सुविधाएं अभी तय नहीं हैं। वे योग्यता और बातचीत के आधार पर तय की जाएंगी. देश का कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता. आवेदन मांगते समय ही ट्रस्ट ने उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी थीं. आवेदक के लिए आवश्यक है कि वो सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का पालन करने वाला हो। उसका रामभक्त होने के साथ-साथ वैष्णव परंपरा से जुड़ा होना भी जरूरी है. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसे हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए. आवेदक की आयु 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास प्रशासन, प्रबंधन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए. ऐसे उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी, जिनके पास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो. ऐसी सभी निर्धारित योग्यताओं वाले उम्मीदवार ही मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन दे सकते हैं.
ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले दिनों राम के धाम में सनातनियों की आस्था पर जो आघात हुआ, वह अप्रत्याशित था. किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामसेवा के नाम पर कुछ अधर्मी देवधन की चोरी जैसा निकृष्ट पाप करेंगे, लेकिन उन्होंने रामभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया. जिस तरह का अधर्म हुआ, उसके बाद ट्रस्ट यह व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है. ट्रस्ट अब राम मंदिर परिसर में नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी में भी है. सूत्रों के अनुसार, 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक के बाद पुजारियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. हालांकि, नए सीईओ की नियुक्ति से पहले ही नई व्यवस्था के तहत कामकाज शुरू हो चुका है. दान, प्रसाद और काउंटरों से होने वाली आय सहित सभी वित्तीय मदों का दैनिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ही आय-व्यय का मिलान कर संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था, वह हुआ. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलने वाला है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को लेकर जो नोटिस दिया था, उसकी समय-सीमा आज पूरी हो गई. अब कभी भी इस निर्माणाधीन मकान को सील करके तोड़ा जा सकता है. यह सब इसलिए हो रहा है ताकि भविष्य में कोई भी चढ़ावे की चोरी या इस तरह का कोई अनैतिक कार्य करने का दुस्साहस न कर सके. इसी तरह मंदिर ट्रस्ट भी ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न बचे.