Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: दान चोरी के बाद राम मंदिर में नई व्यवस्था, CEO की निकली वैकेंसी; कौनसी अग्निपरीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार?

DNA: दान चोरी के बाद राम मंदिर में नई व्यवस्था, CEO की निकली वैकेंसी; कौनसी अग्निपरीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार?

Ayodhya Ram Mandir CEO Vacancy: अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के बाद अब मंदिर ट्रस्ट नया सीईओ नियुक्त करने जा रहा है. इसके लिए आवेदक 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच आवेदन दे सकते हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 15, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:27 PM IST
DNA: दान चोरी के बाद राम मंदिर में नई व्यवस्था, CEO की निकली वैकेंसी; कौनसी अग्निपरीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Kaithal: हेपेटाइटिस-A संक्रमण थमा, जांच में सामने आए 50 से अधिक असुरक्षित जल कनेक्शन
Kaithal News38 min ago
2
Nand Kishore Goenka40 min ago
3
India vs Pakistan45 min ago
4
Delhi Traffic Advisory News46 min ago
5
Taslima Nasreen49 min ago