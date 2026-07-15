/DNA: दान चोरी के बाद राम मंदिर में नई व्यवस्था, CEO की निकली वैकेंसी; कौनसी अग्निपरीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार?

18 जुलाई यानी जिस दिन आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख है, उसके एक महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर जो भी मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया जाएगा, उसका कार्यकाल तीन साल का होगा. अगर उसका कामकाज संतोषजनक रहा, तो उसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है. ट्रस्ट के सीईओ को चयन के बाद अयोध्या में ही रहना होगा. वेतन और दूसरी सुविधाएं अभी तय नहीं हैं। वे योग्यता और बातचीत के आधार पर तय की जाएंगी. देश का कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता. आवेदन मांगते समय ही ट्रस्ट ने उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी थीं. आवेदक के लिए आवश्यक है कि वो सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का पालन करने वाला हो। उसका रामभक्त होने के साथ-साथ वैष्णव परंपरा से जुड़ा होना भी जरूरी है. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसे हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए. आवेदक की आयु 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास प्रशासन, प्रबंधन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए. ऐसे उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी, जिनके पास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो. ऐसी सभी निर्धारित योग्यताओं वाले उम्मीदवार ही मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन दे सकते हैं.