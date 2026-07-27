/श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में नई SIT करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे के गबन की जांच अब नई SIT करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित नई SIT को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने SIT को जांच की प्रगति पर दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर SIT की रिपोर्ट आने के बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गबन के आरोपों की जांच के लिए नई SIT गठित करने पर विचार करने को कहा था. आज सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नई SIT का गठन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि SIT की अध्यक्षता आईजी किरण एस करेंगी. टीम में डीआईजी, एसएसपी और एएसपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जांच को और प्रभावी बनाने के लिए SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाएगा.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए देशभर के श्रद्धालुओं ने 100 से लेकर 500 रुपये तक का दान दिया था, लेकिन अब उन्हें आशंका है कि पूरा पैसा मंदिर ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा. उन्होंने मांग की कि कोर्ट दान की रसीदें ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता निष्पक्ष, तेज़ और ईमानदार जांच सुनिश्चित करना है. कोर्ट ने कहा कि पहले SIT को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने दीजिए. उसके बाद पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. यह याचिकाएं राजद सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव और हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई हैं. याचिकाओं में CBI से स्वतंत्र जांच कराने, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का CAG या फोरेंसिक ऑडिट कराने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा जांच पूरी होने तक ट्रस्ट को बड़े वित्तीय निर्णय लेने से रोकने की मांग की गई है.