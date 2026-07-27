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श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में नई SIT करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

आज सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नई SIT का गठन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि SIT की अध्यक्षता आईजी किरण एस करेंगी.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 27, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:06 PM IST
श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में नई SIT करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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