/श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में नई SIT करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गबन के आरोपों की जांच के लिए नई SIT गठित करने पर विचार करने को कहा था. आज सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नई SIT का गठन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि SIT की अध्यक्षता आईजी किरण एस करेंगी. टीम में डीआईजी, एसएसपी और एएसपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जांच को और प्रभावी बनाने के लिए SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाएगा.