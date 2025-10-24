Advertisement
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? हाई कोर्ट बोला, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है लेकिन...

अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए कुछ लोगों की भीड़ जुटती है, बड़ी स्क्रीन लगाकर वे कार्यक्रम देखते हैं. बाद में एक शख्स शिकायत करता है कि उनके इस तरह धार्मिक आयोजन देखने के लिए जुटने से काफी ट्रैफिक जाम हुआ. अब हाई कोर्ट ने फैसला दिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:07 PM IST
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? हाई कोर्ट बोला, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है लेकिन...

अयोध्या से राम मंदिर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए लोग जुटे तो कथित रूप से इसे गैरकानूनी जमावड़ा बताते हुए एक आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई. अब मद्रास हाई कोर्ट ने 2024 में शुरू इस कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि केवल इसलिए कि लोग समारोह देखने के लिए जुटे थे इसे गैरकानून सभा नहीं कही जा सकती जो आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में आए. 

कोर्ट ने कहा कि ये लोग अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. जस्टिस एन. सतीश कुमार ने कहा कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता है, तो दूसरे समूहों की तरफ से कुछ शिकायतें होती ही हैं. हालांकि इसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता. 

अदालत ने कहा, 'अब अभियोजन पक्ष का कहना यह है कि याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थान पर एलईडी स्क्रीन लगाई थी और इस तरह अपराध किया. यह सभी जानते हैं कि जब भी विभिन्न धर्मों से संबंधित समारोह आयोजित किए जाते हैं तो कुछ समूहों की शिकायतें हो सकती हैं. ऐसे में केवल इसलिए कि कुछ लोग वह समारोह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसे गैरकानूनी सभा नहीं कहा जा सकता जिससे उपरोक्त अपराध हो. इसके अलावा कोई सार्वजनिक उपद्रव नहीं हुआ था इसलिए केवल एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर अभियोजन की दलील को कायम नहीं रखा जा सकता.

अभियोजन पक्ष का मामला नागराजन नामक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित था. नागराजन ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने कामराजपुरम राम मंदिर भजनई मठ के सामने एलईडी स्क्रीन लगाई थी. इससे ट्रैफिक जाम हो गया और जनता को काफी परेशानी हुई. शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 143, 341 और 290 के तहत मामला दर्ज किया गया. चार्जशीट दायर की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया.

कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं और अभियोजन पक्ष के पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है. यह दलील दी गई कि केस झूठे आरोपों पर शुरू किया गया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

