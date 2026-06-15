कुछ रिपोर्टों में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर उन्हें कथित तौर पर 'फुट सोल्जर' के रूप में तैयार किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 4 जून को कथित तौर पर 'खालिस्तानी नेशनल आर्मी' के नाम से भेजे गए एक ईमेल की जांच की जा रही है. इस ईमेल में कुछ संवेदनशील धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों का उल्लेख होने की बात कही जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल वास्तविक खतरे का संकेत है या फिर डर का माहौल बनाने की कोशिश.