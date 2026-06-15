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अयोध्या राम मंदिर को दहलाने की साजिश नाकाम! खुफिया एजेंसियों के 'ऑपरेशन बाउंड डाउन' ने तोड़ दी आतंकियों की कमर

अयोध्या राम मंदिर को लेकर सामने आई कथित आतंकी साजिश पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है. 'ऑपरेशन बाउंड डाउन' के जरिए संभावित खतरे को नाकाम करने का दावा किया गया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट और जानें सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे तोड़ी आतंकियों की कमर.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST
अयोध्या राम मंदिर को दहलाने की साजिश नाकाम! खुफिया एजेंसियों के 'ऑपरेशन बाउंड डाउन' ने तोड़ दी आतंकियों की कमर
Image Credit: AI Generated Photo

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