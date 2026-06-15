भारत की सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर खालिस्तान समर्थक नेटवर्क की कथित गतिविधियों को लेकर अलर्ट मोड में हैं. खुफिया सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के साथ-साथ कनाडा और अजरबैजान में सक्रिय कुछ खालिस्तान समर्थक तत्व भारत के खिलाफ छद्म युद्ध (Proxy War) जैसी रणनीति अपनाने की कोशिश कर सकते हैं. सूत्रों का दावा है कि इन नेटवर्कों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से समर्थन मिलने की आशंका जताई जा रही है.
कुछ रिपोर्टों में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर उन्हें कथित तौर पर 'फुट सोल्जर' के रूप में तैयार किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 4 जून को कथित तौर पर 'खालिस्तानी नेशनल आर्मी' के नाम से भेजे गए एक ईमेल की जांच की जा रही है. इस ईमेल में कुछ संवेदनशील धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों का उल्लेख होने की बात कही जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल वास्तविक खतरे का संकेत है या फिर डर का माहौल बनाने की कोशिश.
सूत्रों के अनुसार, संभावित खतरे को देखते हुए देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है. इनमें अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का कालकाजी मंदिर और अक्षरधाम मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सार्वजनिक रूप से किसी विशिष्ट खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
खुफिया इनपुट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि किसी बड़े हमले से पहले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है. इसी आशंका के मद्देनज़र विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है. सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में देश की खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद-रोधी इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई हैं. इन बैठकों में संभावित खतरों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की गई. बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संभावित मॉड्यूल्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा एजेंसियों ने "ऑपरेशन बाउंड डाउन" नाम से चलाए गए अभियान के तहत कई संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की है. हालांकि, इस अभियान के संबंध में आधिकारिक जानकारी सीमित है और एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत विवरण साझा नहीं किया है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चुनौतियां भी बदल रही हैं. ऐसे में खुफिया सूचनाओं का समय पर विश्लेषण और एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद अहम हो जाता है.