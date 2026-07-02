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राम मंदिर के खजाने में बड़ी सेंध! अब ट्रस्ट के 5 साल के खातों का होगा ऑडिट; चंपत राय और अनिल मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें

Ram Mandir Scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT अब ट्रस्ट के पिछले 5 साल के फंड का ऑडिट करेगी. जांच की आंच चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच गई है. छापेमारी में आरोपियों के घर से भारी कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है.

Written ByAmit BhardwajEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jul 02, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:33 AM IST
राम मंदिर के खजाने में बड़ी सेंध! अब ट्रस्ट के 5 साल के खातों का होगा ऑडिट; चंपत राय और अनिल मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें
Image Credit: Ram Mandir Scam

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Amit Bhardwaj

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 अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

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