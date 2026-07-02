/राम मंदिर के खजाने में बड़ी सेंध! अब ट्रस्ट के 5 साल के खातों का होगा ऑडिट; चंपत राय और अनिल मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें

दरअसल, SIT ने अपनी शुरुआती जांच में क्रिमिनल पहलू की जांच की. इसी के आधार पर FIR दर्ज की गई है. SIT ने वहां की कमियों के साथ-साथ मंदिर की सुरक्षा और गिनती के प्रोसेस में लापरवाही को भी अपनी जांच में शामिल किया. सूत्रों के मुताबिक, SIT के अधिकारी लगातार अयोध्या में हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. शुरुआती जांच में मिली बड़े पैमाने पर कमियों को देखते हुए, SIT ने पिछले पांच सालों में मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट की जांच करने का फैसला किया है. इससे ऑडिट की जांच होगी और फाइनेंशियल कमियों का पता चलेगा.