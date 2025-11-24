पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा तो पूरा करें PM मोदी... अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले कांग्रेस नेता का तंज

Ayodhya Ram Mandir: उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम ध्वजारोहण के लिए जा रहे हैं लेकिन क्या उन्हें पता है कि दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसलिए मेरी उनको सलाह है कि वो पहले दो करोड़ नौकरी देने पर ध्यान दें. क्योंकि, युवाओं का भला होगा तो हम भी उनका समर्थन करेंगे.
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting Ceremony: अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले विशेष ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं. अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है. हालांकि, इस कार्यक्रम को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. जहां, कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी से युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को पहले पूरा करने को कहा है.
कांग्रेस का तंज
उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम ध्वजारोहण के लिए जा रहे हैं लेकिन क्या उन्हें पता है कि दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसलिए मेरी सलाह उनको सलाह है कि वो पहले दो करोड़ नौकरी देने पर ध्यान दें. क्योंकि, युवाओं का भला होगा तो हम भी उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो लोग अपनी श्रद्धा अपने घरों में पूजा कर या दिल में रखकर भी दिखा सकते हैं. उदित राज ने कहा कि प्रभु श्री राम राम सर्वव्यापी हैं वो हर जगह हैं
अयोध्या में तैयारी
दरअसल, अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जोरदार तैयारियां चल रही हैं. इसके तहत अयोध्या शहर भर में सफाई अभियान को तेज कर दिया गया है. प्रशासन की तरफ से सड़कों की धुलाई के अलावा नए स्टॉप बोर्ड और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत का काम तेजी से किया जा रहा है. इसी कड़ी में अयोध्या के कई बड़े चौराहों और रास्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लगाए गए हैं.
सुरक्षा मजबूत
इसके अलावा पीएम की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट लगातार निगरानी कर रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है. अयोध्या राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है.
