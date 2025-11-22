Advertisement
trendingNow13014064
Hindi Newsदेश

बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम

Ram Mandir Conflict: राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले पश्चिम बंगाल की TMC के विधायक की ओर से दिए गए बयान को लेकर साधु-संतों ने ऐतराज जताया है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 22, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम

West Bengal News: अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले TMC विधायक हुमायूं कबीर की बंगाल में बाबरी मस्जिद की घोषणा पर साधु-संतों ने ऐतराज जताया है. इसको लेकर अयोध्या के संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने हुमायूं कबीर पर इनाम की भी घोषणा की है. उन्होंने कहा,' TMC सांसद को मौत की सजा देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा. 

TMC सांसद पर फूटा गुस्सा 

आचार्य ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद समाप्त माना जा चुका है, तो उसके विपरीत किसी भी कदम की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर किसी भी स्थान पर ईंट रखने का प्रयास अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकता है और ऐसे कदमों से दूर रहना ही उचित होगा. उन्होंने इसके घातक परिणाम भुगतने की भी धमकी दी. आचार्य की ओर से TMC सांसद की इस टिप्पणी को राष्ट्रदोह बताया गया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर अपने विधायक से यह बयान दिलवाया है. 

ये भी पढ़ें- 'मुझे गले में जलन, आंखों में पानी और सिरदर्द होने लगा...,' प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख, सुनाई आपबीती   

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

सांसद को जेल भेजने की मांग

आचार्य ने कहा,'अगर पश्चिम बंगाल में भी ईंट रखी गई तो इसका परिणाम ममता बनर्जी भुगतने के लिए तैयार रहें.' जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने सरकार से विधायक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की. इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने कहा,' दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती. सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए पीएम मोदी ने नारा दिया है,' 

ये भी पढ़ें- सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

 

सांसद के बयान पर जताई आपत्ति 

हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान को लेकर अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंदिर-मस्जिद राजनीति के लिए जगह नहीं हैं. उन्होंने कहा,' अयोध्या के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसका सभी मुसलमानों ने सम्मान किया. कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी थी. इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है.' उन्होंने यह भी कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं. इकबाल अंसारी ने कहा,' हमारा मानना है कि मंदिर-मस्जिद और धर्म-जात की राजनीति देश के लिए सही नहीं है. देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए. भाई-चारा होना चाहिए.' (इनपुट- IANS) 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Ram Mandir

Trending news

तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
Jagdeep Dhankhar news
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
Banned items in Train
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा