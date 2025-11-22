बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम

Ram Mandir Conflict: राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले पश्चिम बंगाल की TMC के विधायक की ओर से दिए गए बयान को लेकर साधु-संतों ने ऐतराज जताया है.
West Bengal News: अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले TMC विधायक हुमायूं कबीर की बंगाल में बाबरी मस्जिद की घोषणा पर साधु-संतों ने ऐतराज जताया है. इसको लेकर अयोध्या के संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने हुमायूं कबीर पर इनाम की भी घोषणा की है. उन्होंने कहा,' TMC सांसद को मौत की सजा देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा.
आचार्य ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद समाप्त माना जा चुका है, तो उसके विपरीत किसी भी कदम की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर किसी भी स्थान पर ईंट रखने का प्रयास अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकता है और ऐसे कदमों से दूर रहना ही उचित होगा. उन्होंने इसके घातक परिणाम भुगतने की भी धमकी दी. आचार्य की ओर से TMC सांसद की इस टिप्पणी को राष्ट्रदोह बताया गया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर अपने विधायक से यह बयान दिलवाया है.
आचार्य ने कहा,'अगर पश्चिम बंगाल में भी ईंट रखी गई तो इसका परिणाम ममता बनर्जी भुगतने के लिए तैयार रहें.' जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने सरकार से विधायक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की. इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने कहा,' दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती. सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए पीएम मोदी ने नारा दिया है,'
हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान को लेकर अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंदिर-मस्जिद राजनीति के लिए जगह नहीं हैं. उन्होंने कहा,' अयोध्या के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसका सभी मुसलमानों ने सम्मान किया. कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी थी. इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है.' उन्होंने यह भी कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं. इकबाल अंसारी ने कहा,' हमारा मानना है कि मंदिर-मस्जिद और धर्म-जात की राजनीति देश के लिए सही नहीं है. देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए. भाई-चारा होना चाहिए.' (इनपुट- IANS)
