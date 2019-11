Ayodhya Verdict: दिल्ली पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल करें

नई दिल्ली: अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. पांचों जजों ने राम मंदिर पर सर्वसम्ति से फैसला सुनाते हुए कहा कि राम मंदिर वहीं बनेगा जबकि मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते दिल्लीवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने एडवायजरी जारी कर कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक सद्भावना भड़काने की कोशश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Activities on social media platforms will be under observation and Delhi Police advises that such platforms should be used with discretion, and users should restrain from spreading any disharmony, hatred or enmity.

— Delhi Police (@DelhiPolice) November 9, 2019