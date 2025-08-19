Ayushman Bharat Card Complaint: आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां और कैसे कर सकते हैं शिकायत?

Ayushman Bharat Card Complaint: अक्सर देखा जाता है कि गरीब तबके के लोग गरीबी की वजह से कई बीमारियों का इलाज करा पाने में असमर्थ हो जाते हैं. कभी-कभी कई घातक बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं कराते हैं. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है. इसके तहत 5 लाख रुपये तक इलाज मिलता है और जुलाई 2025 तक पूरे भारत में 41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, कई गरीबों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है. अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत आपका इलाज करने से मना करें तो आप शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं? जानते हैं.

अस्पतालों का विशाल नेटवर्क

इस योजना के तहत देशभर में 31,466 अस्पतालों को लिस्ट किया गया है, इसमें 14,194 निजी अस्पताल भी हैं. इन अस्पतालों में वे मरीज इलाज करा सकते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है. अगर लिस्ट में शामिल अस्पताल आपका इलाज करने के लिए मना करता है तो यह बनाए गए नियमों के खिलाफ होगा. अगर अस्पताल के पास इलाज करने की सुविधा है तो वह अस्पताल आपका इलाज करने के लिए बाध्य है.

दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर इस पैनल में साबित कोई अस्पताल इलाज करने से मना करता है तो उसपर सरकार की ओर से कार्रवाई हो सकती है और उसे इस पैनल से निकाला भी जा सकता है. साथ ही आयुष्मान कार्डधारक टोल फ्री नंबर या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आयुष्मान योजना की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14555 है. जहां पर किसी भी राज्य के आयुष्मान कार्डधारक हिंदी, अंग्रेजी या फिर अन्य भाषाओं में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

राज्यों के लिए है अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 4444 पर कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो 1800 233 2085, बिहार के रहने वाले हैं तो 104 और उत्तराखंड के निवासी हैं तो 155368 / 1800 180 5368 पर कॅाल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आपकी समस्या का समाधान कॉल से नहीं होता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत

ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको केंद्रीय शिकायत निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली पर जाना होगा, इसके बाद आप 'अपनी शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करें, यहां पर कैप्चा कोड दर्ज करें और उपयुक्त योजना चुनें और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आवश्यक विवरण भरकर अपनी शिकायत दर्ज सकते हैं.

F&Q

सवाल-आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी?

जवाब-आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर, 2018 को हुई थी.