/7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर

West Bengal Ayushman Bharat Latest Updates: कई सालों तक मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से दूर रहने वाला पश्चिम बंगाल भी अब इस स्कीम में शामिल हो गया. राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जुलाई 2026 से योजना लागू करने की घोषणा की है. इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच MoU साइन होगा. जिसके बाद इस योजना को चलाने वाला पश्चिम बंगाल देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन जाएगा.