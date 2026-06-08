/7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर

West Bengal Ayushman Bharat Latest Updates: कई सालों तक मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से दूर रहने वाला पश्चिम बंगाल भी अब इस स्कीम में शामिल हो गया. राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जुलाई 2026 से योजना लागू करने की घोषणा की है. इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच MoU साइन होगा. जिसके बाद इस योजना को चलाने वाला पश्चिम बंगाल देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन जाएगा.
आयुष्मान भारत PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज को भी कवर करती है. देशभर में 29 हजार से अधिक अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं. पूरे मुल्क में अब तक 35 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं और लाखों लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है.
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले स्वस्थ्य साथी नाम की योजना चल रही थी. ममता सरकार की विदाई के बाद नई बीजेपी सरकार ने केंद्र की योजना को अपनाने का फैसला किया. इसका फायदा राज्य के लगभग 6 करोड़ लोगों को मिलेगा. माना जा रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्य को 3505 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित करेगी.
खास बात ये है कि यह योजना 2018 में शुरू हुई थी. लेकिन मोदी सरकार से मतभेदों की वजह से ममता सरकार अगले ही साल यानी कि 2019 में इससे बाहर हो गई. अब पश्चिम बंगाल के शामिल होने के बाद देश में अब कोई बड़ा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शेष नहीं बचा है, जहां यह योजना पूरी तरह लागू न हो.
इससे पहले दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना जैसी जगहों पर देरी हुई थी, लेकिन दिल्ली-ओडिशा में बीजेपी की सरकारें आ गई. जिसके बाद वहां पर यह योजना लागू हो गई. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है लेकिन उसने भी यह योजना अपना ली. अब पूरे भारत में लगभग सभी जगहों पर योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
राज्य में स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों को धीरे-धीरे आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जाएगा. यह कार्ड मिलने के बाद वे पूरे देश के किसी भी पैनल अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए पात्र हो जाएंगे. इस योजना में करीब 1949 से ज्यादा बीमारियों के इलाज का प्रावधान है. इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता-सुलभ इलाज उपलब्ध करवाना है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य के शामिल होने से देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में बड़ा कदम बढ़ेगा. यह कदम न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेगा बल्कि केंद्र-राज्य सहयोग का भी बेहतरीन उदाहरण बनेगा. अगले महीने से बंगाल के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने की राह खुल जाएगी.