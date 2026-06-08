Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर

7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर

West Bengal Ayushman Bharat Scheme: पश्चिम बंगाल में 7 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है. अब अगले महीने से वहां पर भी आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी. इस स्कीम से लागू होने से 6 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर कवरेज मिलेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:19 AM IST
7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
7 साल का इंतजार खत्म! अब बंगाल में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना; 6 करोड़ को लाभ
Ayushman Bharat News1 min ago
2
Guinness World Record3 min ago
3
Pawan Singh9 min ago
4
IND vs AFG15 min ago
5
Cricket records20 min ago