रामपुर: समाजवादी पार्टी (SP) को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं. आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू (Fasahat Khan Sanu) ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सही कहा था कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं.

बता दें कि फसाहत खान सानू ने रविवार देर रात रामपुर में पार्टी दफ्तर में आजम खान के समर्थकों की एक बैठक में ये टिप्पणी की. फसाहत ने कहा कि हमने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उन्होंने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया. वो सिर्फ एक बार उनसे जेल में मिलने गए.

CM Yogi’s comment was right that Akhilesh Yadav doesn’t want Azam Khan to be out (of jail). We made you&Mulayam Yadav UP CM but you didn't make Azam Khan as leader of Opposition. You only went once to meet him in the jail: Azam Khan's media in-charge Fasahat Ali Khan Sanu (10.04) pic.twitter.com/DoyoXMen0x

