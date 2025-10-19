सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के मददगार तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो तुर्किए और अजरबैजान जैसे मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हो गए. यह ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई थी लेकिन खलीफा बनने की चाहत में तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे. इसका नतीजा यह हुआ है कि सेना के बाद अब भारतीय पब्लिक ने आतंकी देश के मददगारों से बदला लेना शुरू कर दिया है. हां, अगर ऐसा ही रहा तो दोनों देश अपना बड़ा प्रॉफिट खो देंगे. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है, भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों का प्लान कैंसल करना शुरू कर दिया है. इसका तगड़ा असर भी देखने को मिला है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीयों ने तुर्किए और अजरबैजान जाना करीब-करीब आधा कर दिया है. भारतीय पर्यटकों की आवाजाही में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ये दोनों देश मई में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में आगे आए थे. तुर्किए ने तो पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराया था. अजरबैजान की बात करें तो भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट ज्यादा हुई है. वहां मई-अगस्त की अवधि के दौरान भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 56 प्रतिशत की गिरावट देखी गई जबकि तुर्किए में 33.3 प्रतिशत की गिरावट हुई है.

सीधी उड़ानें कई, लेकिन आधे हुए मुसाफिर

वैसे, अजरबैजान और तुर्किए दोनों देश भारतीयों के बीच पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे. लेकिन पाकिस्तान प्रेम में इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. हाल के वर्षों में इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले भारतीय मुसाफिरों की संख्या काफी बढ़ गई थी. यही वजह रही कि भारत से दोनों देशों के लिए सीधी उड़ानें भी बढ़ा दी गईं. अब सीन बदलने लगा है.

इस्तांबुल दुनिया का एक बड़ा एविएशन हब है जिसका इस्तेमाल यात्री तुर्किए से आगे दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद तुर्किए स्थिर रहा है.

सर्विस ही बंद कर दी

मई में भारत और पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान जिस तरह से तुर्किए और अजरबैजान ने इस्लामाबाद को सपोर्ट किया उससे भारत में इन देशों के बहिष्कार की मांग शुरू हो गई. मई में ही यात्रा बुकिंग पोर्टलों ने इन देशों के लिए बुकिंग में तेजी से गिरावट देखी. यही नहीं, कुछ भारतीय यात्रा सेवा प्रदाताओं ने भी तुर्किए और अजरबैजान के लिए उड़ान और होटल बुकिंग की पेशकश बंद कर दी. कुछ अन्य ने भारतीयों को इन देशों की यात्रा करने से मना किया. हां, ऑनलाइन यात्रा बुकिंग सेवा प्रदाताओं मेकमाईट्रिप और ईजमाईट्रिप ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्किए और अजरबैजान की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह देना शुरू कर दिया.

