Advertisement
trendingNow12936722
Hindi Newsदेश

बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव, बोले-ये तो मंजूर नहीं है

Azim Premji: विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रैफिक कम करने के लिए सरजापुर स्थित विप्रो कैंपस से सड़क बनाकर गाड़ी चलने की इजाजत दी जाए.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव, बोले-ये तो मंजूर नहीं है

Bengaluru Traffic: बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को लेकर कर्नाटक सरकार और विप्रो के बीच एक अहम मुद्दा सामने आया है. विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने कंपनी के सरजापुर कैंपस से सड़क खोलने की बात कही थी, ताकि आउटर रिंग रोड (ORR) पर जाम कम हो सके. 24 सितंबर को लिखे अपने खत में प्रेमजी ने कहा कि ट्रैफिक की समस्या बहुत जटिल है और इसे किसी एक कदम या जादुई हल से दूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी ट्रफिक मैनेजमेंट में 'विश्वस्तरीय विशेषज्ञता' वाली किसी संस्था से एक डिटेल्ड अध्ययन कराया जाए. जो छोटे, मध्यम और लंबे वक्त की योजना तैयार करे. उन्होंने आगे कहा कि विप्रो इस अध्ययन की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करेगा. सरकार की तरफ से विप्रो के सरजापुर कैंपस से सड़क बनाने के अनुरोध पर प्रेमजी ने कहा कि इसमें 'कानूनी, प्रशासनिक और नियमों से जुड़ी बड़ी दिक्कतें' हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सीएम सिद्धारमैया ने 19 सितंबर को विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को खत लिखकर आग्रह किया कि ट्रैफिक जाम कम करने के लिए उनकी कंपनी कैंपस से सीमित रास्ता दिया जाए, खासकर आउटर रिंग रोड (ORR) के इबलूर जंक्शन के पास. इस पर प्रेमजी ने कहा कि सरजापुर कैंपस एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) है, जहां सख्त सुरक्षा और नियम लागू हैं. ऐसे में आम पब्लिक ट्रैफिक को अंदर से गुजरने देना सही और टिकाऊ समाधान नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमजी ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि विप्रो सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि मिलकर और डेटा पर आधारित योजना बनाकर ही असरदार नतीजे निकाल सकते हैं. प्रेमजी ने कहा, 'फिर भी, विप्रो, बेंगलुरु की गतिशीलता चुनौतियों का एक स्थायी समाधान खोजने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा मानना ​​है कि एक सहयोगात्मक, डेटा-संचालित दृष्टिकोण सबसे प्रभावशाली परिणाम देगा.'

 30 फीसदी जाम पर काबू!

खत में आपसी सहमति और सुरक्षा नियमों के तहत विप्रो कैंपस से गाड़ियों को गुजरने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें कहा गया कि ट्रैफिक और शहरी ट्रफिक एक्सपर्ट्स के शुरुआती आकलन के मुताबिक, ऐसा करने से ऑफिस के बिजी वक्त में आउटर रिंग रोड (ORR) के आसपास का जाम करीब 30 फीसदी तक कम हो सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Azim PremjiCM Siddaramaiah

Trending news

बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
;