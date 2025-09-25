बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव, बोले-ये तो मंजूर नहीं है

Bengaluru Traffic: बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को लेकर कर्नाटक सरकार और विप्रो के बीच एक अहम मुद्दा सामने आया है. विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने कंपनी के सरजापुर कैंपस से सड़क खोलने की बात कही थी, ताकि आउटर रिंग रोड (ORR) पर जाम कम हो सके. 24 सितंबर को लिखे अपने खत में प्रेमजी ने कहा कि ट्रैफिक की समस्या बहुत जटिल है और इसे किसी एक कदम या जादुई हल से दूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी ट्रफिक मैनेजमेंट में 'विश्वस्तरीय विशेषज्ञता' वाली किसी संस्था से एक डिटेल्ड अध्ययन कराया जाए. जो छोटे, मध्यम और लंबे वक्त की योजना तैयार करे. उन्होंने आगे कहा कि विप्रो इस अध्ययन की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करेगा. सरकार की तरफ से विप्रो के सरजापुर कैंपस से सड़क बनाने के अनुरोध पर प्रेमजी ने कहा कि इसमें 'कानूनी, प्रशासनिक और नियमों से जुड़ी बड़ी दिक्कतें' हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सीएम सिद्धारमैया ने 19 सितंबर को विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को खत लिखकर आग्रह किया कि ट्रैफिक जाम कम करने के लिए उनकी कंपनी कैंपस से सीमित रास्ता दिया जाए, खासकर आउटर रिंग रोड (ORR) के इबलूर जंक्शन के पास. इस पर प्रेमजी ने कहा कि सरजापुर कैंपस एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) है, जहां सख्त सुरक्षा और नियम लागू हैं. ऐसे में आम पब्लिक ट्रैफिक को अंदर से गुजरने देना सही और टिकाऊ समाधान नहीं होगा.

प्रेमजी ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि विप्रो सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि मिलकर और डेटा पर आधारित योजना बनाकर ही असरदार नतीजे निकाल सकते हैं. प्रेमजी ने कहा, 'फिर भी, विप्रो, बेंगलुरु की गतिशीलता चुनौतियों का एक स्थायी समाधान खोजने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा मानना ​​है कि एक सहयोगात्मक, डेटा-संचालित दृष्टिकोण सबसे प्रभावशाली परिणाम देगा.'

30 फीसदी जाम पर काबू!

खत में आपसी सहमति और सुरक्षा नियमों के तहत विप्रो कैंपस से गाड़ियों को गुजरने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें कहा गया कि ट्रैफिक और शहरी ट्रफिक एक्सपर्ट्स के शुरुआती आकलन के मुताबिक, ऐसा करने से ऑफिस के बिजी वक्त में आउटर रिंग रोड (ORR) के आसपास का जाम करीब 30 फीसदी तक कम हो सकता है.