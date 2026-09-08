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बाबा बागेश्‍वर के मछली वाले बयान पर बंगाल में बवाल, BJP ने कहा- 'कोई क्या खाता है, यह उसकी अपनी पसंद'

दुर्गा पूजा के दौरान नॉनवेज बैन करने की बाबा बागेश्वर की मांग पर चारों ओर हल्ला मचा है. बंगाल में माछ (मछली) को केवल भोजन नहीं, बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए बंगाल बीजेपी के नेता खुद उनकी इस मांग से असहज नजर आ रहे हैं.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Sep 08, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:21 AM IST
बाबा बागेश्‍वर के मछली वाले बयान पर बंगाल में बवाल, BJP ने कहा- 'कोई क्या खाता है, यह उसकी अपनी पसंद'
Image Credit: बाबा बागेश्वर की मांग पर बंगाल बीजेपी ने जवाब दिया है (एएनआई)

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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