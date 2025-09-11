Baba Harbhajan Singh: वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!

भारत में रहस्यमय कहानियों, किंवदंतियों की कमी नहीं है. कुछ लोग इन्हें सिरे से नकार देते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये सच बन जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी भारतीय सेना के एक सैनिक और बाबा हरभजन सिंह की है. सिक्किम के गंगटोक में इनका मंदिर भी बनाया गया है. लोगों का मानना है कि आज भी बाबा ड्यूटी पर तैनात है. भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट का सैनिक हरभजन सिंह जिन्हें उनके साथी सैनिक प्यार से 'बाबा' कहते थे.

इनका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव गुंजरावाल में हुआ था. रहस्यमय परिस्थितियों में 11 सिंतबर यानी कि आज के दिन 1968 में नाथूला दर्रे के पास इनका निधन हो गया था. आज बाबा की 57वीं पूण्यतिथि है. लेकिन लोगों की मानें तो बाबा आज भी अपनी पोस्टिंग पर तैनात हैं. हरभजन सिंह के असमय मौत के बाद से ही उनके साथी सैनिक उनकी मौजूदगी को महसूस करने लगे थे. कई ऐसी घटनाएं होने लगी, जिसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि बाबा यहीं आसपास हैं.

सैनिकों को गार्ड करती है 'बाबा' की आत्मा

माना जाता है कि हरभजन सिंह की आत्मा नाथूला दर्रे पर तैनात सैनिकों पर नजर रखती है, उन्हें मुश्किल रास्तों को पार करने में मदद करती है. इतना ही नहीं उनकी रक्षा भी करती है. इनक्रेडिबल इंडिया.जीओवी.इन की वेबसाइट पर इस बात का उल्लेख मिला है.

सरकार भी मानती है इस बात को सच

इन किंवदंती के बारे में सिक्किम सरकार का पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग भी यही जिक्र करता है. इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा कहा गया कि 1968 में सीमा पर गश्त के दौरान लापता हुए हरभजन सिंह ने अपने साथियों के सपनों में आकर अपनी मौत की सूचना दी और अपनी समाधि बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की. उनके निर्देश पर उनकी देह मिली और उनकी स्मृति में समाधि स्थापित की गई, जो धीरे-धीरे तीर्थ स्थल बन गया. श्रद्धालु यहां पानी की बोतल चढ़ाते हैं, जिसे कुछ दिनों बाद आशीर्वाद के रूप में वापस ले जाते हैं.

बनाया गया 'बाबा' का मंदिर

पुराना बाबा मंदिर जहां हरभजन सिंह तैनात थे, तक पहुंचने के लिए 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. यह बंकर वह स्थान है जहां बाबा ने अपनी सेवा दी थी. हालांकि, पर्यटकों की सुविधा के लिए, कुपुप-गनाथंग रोड और मेनमेचो झील की ओर जाने वाले रास्ते पर नया बाबा मंदिर बनाया गया, जिसे पर्यटक अधिक संख्या में देखने आते हैं. बाबा हरभजन सिंह स्मारक का उद्घाटन 1983 में सिक्किम के गंगटोक में चांगू झील (त्सोम्गो झील) के पास, उनकी निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के सम्मान में किया गया था. एक छोटे से मंदिर के रूप में निर्मित इस स्मारक में बाबा हरभजन सिंह की एक कांस्य प्रतिमा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक एक खाली बिस्तर रखा है.

बाबा के मौजूदगी के सबूत

हरभजन सिंह के चमत्कारी कारनामों को मिथक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाचार लेखों में यह जिक्र भी मिलता है कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में एक कमरा है, जिसे रोजाना साफ किया जाता है. वहां उनकी वर्दी और जूते रखे जाते हैं. रोजाना सफाई के बावजूद जूतों में कीचड़ और बिस्तर की चादर पर सिलवटें मिलती हैं.