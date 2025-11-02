Advertisement
'यह भारत के खिलाफ टैरिफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर

Baba Ramdev On Donald Trump Tariff: योगगुरू बाबा रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे आर्थिक आतंकवाद और टैरिफ आतंकवाद बताया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 02, 2025, 12:58 PM IST
'यह भारत के खिलाफ टैरिफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर

India-America Trade Talk: योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के को फाउंडर बाबा रामदेव ने रविवार 2 नवंबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की जमकर आलोचना की. बाबा रामदेव ने ट्रंप की ओर से दुनियाभर के कई देशों में लगाए गए टैरिफ को आर्थिक आतंकवाद बताया और इसे विश्व युद्ध जैसी स्थिति से जोड़ते हुए चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी गरीब और विकासशील देशों (Developing Countries) के लिए घातक साबित हो सकती है.   

टैरिफ को बताया आतंकवाद  

रामदेव ने कहा,' टैरिफ आतंकवाद है. यह बेहद घातक है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध है तो वह यह आर्थिक युद्ध है. इसमें कम से कम गरीब और विकासशील देशों का ध्यान रखा जाना चाहिए.' उन्होंने अमेरिका की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथों में दुनिया की सारी शक्ति, धन और संसाधन जब्त हो गए हैं, जिससे दुनियाभर में असमानता, अन्याय और शोषण बढ़ेगा. 

स्वदेशी को बताया समाधान

बाबा रामदेव ने स्वदेशी को इस आर्थिक युद्ध का समाधान बताया. उन्होंने कहा,' स्वदेशी आत्मनिर्भरता, आत्म-समृद्धि और आखिरी व्यक्ति को अपलिफ्ट करने का काम करता है. स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद जैसे महान व्यक्तियों ने भी इसका समर्थन किया है.' बता दें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी. अमेरिका में भी पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है. इसके अलावा योगपीठ डिविजन अमेरिका में एक रजिस्टर्ड चैरिटी के तौर पर भी काम करता है.  

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 

बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसे भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है. वहीं भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता को सबसे ऊपर बताया है. इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा,' भारत एक महत्वपूर्ण ऑयल और गैस इंपोर्टर है. हमारी प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है. हमारी इंपोर्ट पॉलिसी इसी मकसद से डायरेक्ट होती है.'

FAQ  

बाबा रामदेव ने अमेरिका की टैरिफ नीति को क्या कहा?   

बाबा रामदेव ने अमेरिका की टैरिफ नीति को आर्थिक आतंकवाद और टैरिफ आतंकवाद बताया.   

भारत पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है?  

भारत पर अमेरिका ने कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 25 प्रतिशत सामान्य और 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाया है. 

