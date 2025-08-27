कुछ ज्यादा ही हो गया... गणपति की मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले स्वामी रामदेव?
कुछ ज्यादा ही हो गया... गणपति की मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले स्वामी रामदेव?

Ramdev Exclusive With Zee News: मुसलमानों के जरिए गणपति की मूर्ति बनाए जाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध कर दिया है. जब इस बारे में रामदेव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा ही होगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:55 PM IST
कुछ ज्यादा ही हो गया... गणपति की मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले स्वामी रामदेव?

Ramdev Exclusive With Zee News: गणेशोत्सव से पहले मूर्तियों के निर्माण और बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठनों की तरफ से यह मुहिम शुरू की गई है कि गणेश जी की प्रतिमाएं सिर्फ हिंदू ही बनाएं और बेचें. इसी सिलसिले में 'संस्कृति बचाओ मंच' ने मूर्ति बेचने वाली दुकानों और कारीगरों की जांच शुरू कर दी है. हालांकि जब इस संबंध में जब स्वामी रामदेव ने Zee News के साथ खास बातचीत तो इसपर उनका अलग मत है. रामदेव ने इंटरव्यू के दौरान सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और बेबाकी के साथ जवाब दिया.

क्या बोले स्वामी रामदेव?

Zee News के साथ खास इंटरव्यू में रामदेव से सवाल किया गया तो उनका जवाब कुछ अलग था. रामदेव ने सवाल के जवाब में कहा,'इस तरह की बातें तो कुछ ज्यादा हो गईं, वैसे तो होना यह चाहिए कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई मूलधारा में आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए.' स्वामी रामदेव ने ज़ी न्यूज के साथ खास बातचीत की और हर सुलगते मुद्दे पर बेबाकी के साथ जवाब दिया.

देखिए वीडियो

क्या है हिंदू संगठन की मांग

जबकि इससे पहले 'संस्कृति बचाओ मंच' का कहना है कि जिनकी भगवान और मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है, उन पर विश्वास करना उचित नहीं है. मंच ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिमाएं ऐसी दुकानों से ही खरीदें, जहां दुकानदार का नाम और धर्म स्पष्ट तौर पर लिखा हो. वहीं मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि वे लंबे समय से इस काम में जुड़े हुए हैं लेकिन अब कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा विधायक ने भी किया विरोध

हिंदू संगठन के अलावा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हिंदू संगठन के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जिन लोगों की आस्था मूर्तियों में नहीं है, जो उनकी पूजा भी नहीं करते, वे मूर्ति क्यों बनाएं और क्यों बेचें? विधायक ने कहा कि पहले आस्था लाएं और फिर मूर्ति बनाने का काम करें. इतना ही नहीं भाजपा विधायक ने यह भी कहा,'आजकल कुछ कट्टरपंथी और मुस्लिम थूक जिहाद फैला रहे हैं. ऐसे में क्या भरोसा कि आस्था से जुड़ी मूर्तियों की मिट्टी और रंग में मिलावट न की जाए.'

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

ramdev

