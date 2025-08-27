RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव, कंगना रनौत समेत पहुंचीं कई जानी-मानी दिग्गज हस्तियां, जानें किसने क्या कहा
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव, कंगना रनौत समेत पहुंचीं कई जानी-मानी दिग्गज हस्तियां, जानें किसने क्या कहा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार (26 अगस्त) से एक विशेष 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया जा रहा है, जहां संघ प्रमुख डॉ.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:55 AM IST
आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव और कंगना रनौत
आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव और कंगना रनौत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार (26 अगस्त) से एक विशेष 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया जा रहा है, जहां संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 26 से 28 अगस्त तक देश और विदेश की प्रमुख हस्तियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ केवल संघ की विचारधारा और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला, बल्कि शताब्दी वर्ष के लिए संगठन का व्यापक एजेंडा भी प्रस्तुत किया. इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव, बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत सहित कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में '100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज' विषय पर 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई. कार्यक्रम के पहले दिन, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने अपने व्याख्यान में भारत के भविष्य की दिशा और उसे आकार देने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने संघ की अब तक की यात्रा, विचारधारा और समाज के प्रति योगदान को रेखांकित करते हुए आने वाले वर्षों के लिए संगठन की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद योगगुरु बाबा रामदेव और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी मीडिया को इस कार्यक्रम के बारे में बताया.

 

क्या बोले योगगुरु बाबा रामदेव?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में '100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद योगगुरु बाबा राम देव ने मीडिया से बात चीत करते हुए बताया, 'संघ तप, त्याग, बलिदान और सामूहिकता के सिद्धांत पर चलने वाला एक राष्ट्रवादी वो संगठन जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और भारत को परम वैभव परम शिखर पर देखना चाहता है और संपूर्ण हिन्दू समाज को एकसाथ लेकर के आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए जो एक नया नैरेटिव पूरी दुनिया में चल रहा है. पूरी दुनिया में एक नये युग का बोध जागृत हो रहा है, उसमें भारत की नई भूमिका के लिए कैसे संपूर्ण भारतवासियों को योगदान दे करके आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर चलकर के भारत को शैक्षणिक दृष्टि से, वैचारिक सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से कैसे समृद्ध करना है उसके ऊपर एक गंभीर चिंतन परम पूज्य श्रद्धेय भागवत जी ने दिया है.' 

राजनेता ही पूरे समाज को नहीं बदल सकते, इसके लिए...
योगगुरु रामदेव ने आगे कहा,'मैं आश्वस्त हूं कि हर एक को हिन्दू होने का गर्व और उस गर्व के साथ मैं देश के लिए क्या योगदान कर सकता हूं इस प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की जो अपेक्षाए हैं, जिन वीर वीरांगनाओं ने, महात्माओं, साधु संतों ने भारत के लिए अपने बलिदान दिए उनके स्वप्न भी पूरे होंगे.' बाबा रामदेव ने इस अवसर पर भागवत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही,'सारे काम की अपेक्षा राजनेताओं से ही करना कि राजनेता ही पूरे समाज को बदल देंगे... राजनीति कभी भी समाज का पूर्ण रूपांतरण नहीं कर सकती है. समाज का पूर्ण रूपांतरण को व्यक्ति निर्माण से होगा. इस बात के ऊपर सभी भारतीय ध्यान देंगे तो अपने स्वधर्म के साथ राष्ट्रधर्म का निर्वहन करने में और अधिक सक्षम होंगे.'

यह भी पढ़ेंः कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया

 

मैं भाग्यशाली जो इस समारोह में हिस्सा लेने का अवसर मिलाः कंगना रनौत
आरएसएस शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, 'आज हमें मोहन भागवत के विचार सुनने का अवसर मिला, हम बहुत भाग्यशाली हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरएसएस व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा संगठन है.'

50 से अधिक देशों के राजदूतों को पहु्ंचा न्योता
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर से आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला ‘100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज’ इस ऐतिहासिक अवसर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से संघ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और अन्य मुस्लिम देशों सहित 50 से अधिक देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया है. इस व्याख्यान श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य न केवल संघ की 100 वर्षों की यात्रा को साझा करना है, बल्कि RSS की वैश्विक छवि को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ विचारों का संवाद स्थापित करना भी है.

यह भी पढ़ेंः 'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत

