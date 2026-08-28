/गिले-शिकवे भुलाकर... विवाद को विराम देते हुए योग गुरु रामदेव ने कंगना रनौत को भेजा राखी का तोहफा

योग गुरु बाबा रामदेव ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ हाल में हुई बयानबाजी को खत्म करने की पहल की है. राखी के मौके पर रामदेव ने कहा कि उन्होंने कंगना को बहन मानते हुए उनके लिए तोहफा और मिठाइयां डाक से भेजी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही कंगना से फोन पर बात कर उन्हें रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देंगे. रामदेव ने कहा कि देश में किसी भी वजह से लोगों के बीच नफरत नहीं होनी चाहिए.
योग गुरु रामदेव का कहना था कि अगर किसी मुद्दे को लेकर विवाद पैदा होता है तो उसे बातचीत के जरिए खत्म किया जाना चाहिए. रक्षा बंधन के मौके पर बाबा रामदेव ने लोगों से आपसी वैमनस्य छोड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से एक-दूसरे के प्रति नफरत रखना उचित नहीं है. उनके मुताबिक, संवाद के जरिए बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझाया जा सकता है.
रामदेव ने कंगना और अपने बीच चल रही बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों इस बात को लेकर चर्चा हुई कि दोनों के बीच विवाद चल रहा है. उन्होंने कहा कि वह इस विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय बातचीत से खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वह कंगना को फोन करेंगे और उन्हें राखी की शुभकामनाएं देंगे. इसके साथ ही उन्होंने आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया.
योग गुरु रामदेव ने राखी के मौके पर कंगना रनौत से आपसी मतभेद भुलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा...
'योगी की कामना यह कि सुखी बसे संसार सब..
“स्वभावो अध्यात्म उच्यते” उद्धृत हो रहा अब.!
श्रीकृष्ण के गीता-संदेश का जीवंत हुआ विस्तार..
स्वामीजी ने बहन कंगना को भेज दिया उपहार.!
युगांतर से पीढ़ियों ने यही व्यवहार देखा है..
भारतीय संस्कृति में प्रीति की अमिट रेखा है.!
मां पार्वती और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और राजा बलि की पावनी परंपरा में आज पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार पर पूज्य @yogrishiramdev जी महाराज ने आदरणीय बहन कंगना रनौत जी को शुभकामनाएं देते हुए उपहार, फल एवं मिठाइयां भेजी.
कोई तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी..
सभ्यता के अंकुर से यूं खिलती बस्ती हमारी.!'
बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच विवाद की शुरुआत Gen-Z और प्रदर्शनकारियों को लेकर हुई बयानबाजी से हुई थी. कंगना ने Gen-Z पीढ़ी और प्रदर्शनकारियों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी थी. रामदेव ने कंगना का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने उनका बचपन और जवानी देखी है. उनके इस बयान पर कंगना ने कड़ी आपत्ति जताई थी.
रामदेव की टिप्पणी के बाद कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने रामदेव को अपनी टिप्पणी को लेकर नसीहत देते हुए कहा था कि महिलाओं के प्रति अपनी सोच और दृष्टिकोण को लेकर उन्हें सावधान रहना चाहिए. कंगना ने आरोप लगाया था कि रामदेव की टिप्पणी ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है. उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह की टिप्पणी एक महिला को लेकर की गई, उससे समाज को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए.
कंगना ने रामदेव के भगवा वस्त्रों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें महिलाओं के प्रति अपनी दृष्टि ठीक करने की जरूरत है. अब राखी के मौके पर बाबा रामदेव की ओर से विवाद को बातचीत और भाई-बहन के रिश्ते के जरिए खत्म करने की पहल ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है.