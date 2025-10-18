Advertisement
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", बाबा रामदेव ने किस बात पर ऐसा कहा?

Baba Ramdev :बाबा रामदेव आज भी मानते हैं कि किसी भी विपक्षी दल के नेता में पीएम मोदी का मुकाबला करने की ताकत नहीं है. उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर ऐसा कहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:31 AM IST
Baba Ramdev on PM Modi: बाबा रामदेव पहले से ही पीएम मोदी के मुरीद हैं, अब उन्होंने एक बार फिर उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, योग गुरु ने राज्य के राजनीतिक हालात पर अपनी राय रखते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) और एआईएमआईएम (AIMIM) के असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) सहित सभी बड़े नेता अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं.

हर पार्टी दिखा रही है ताकत
उन्होंने कहा, "बिहार में महागठबंधन समेत सभी दल पूरी ताकत दिखा रहे हैं. सभी को भरोसा है कि वो जीतेंगे, चाहे वो महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर हो या ओवैसी ही क्यों न हों. हालांकि, एनडीए, जो न सिर्फ मौजूदा वक्त में देश का सबसे राजनीतिक रूप से ताकतवर गठबंधन है, बल्कि जिसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, जिनकी शख्सियत हिमालय जितना मजबूत है. आज कोई भी विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता."

एनडीए में इतने दल
एनडीए (NDA) में 5 दल शामिल हैं, जिनमें बीजेपी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. भारतीय जनता पार्टी और जेडी (यू) 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान की लीडरशिप वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. एनडीए ने तकरीबन सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लोजपा (आर) ने अभी कुछ नामों का ऐलान नहीं किया है. आरजेडी, कांग्रेस, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भाकपा (माले), भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) शामिल हैं.

कांटे की टक्कर?
मेन मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन के बीच होगा. महागठबंधन का लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना है, जो मौजूजा में राज्य में एनडीए को लीड कर रहे हैं. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

 (इनपुट-एएनआई)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

