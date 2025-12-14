घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले

दिल्ली-एनसीआर की हवा इन दिनों लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है. बढ़ते प्रदूषण के बीच जहां आम लोग मास्क और एयर प्यूरिफायर के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं योगगुरु रामदेव का बयान चर्चा में आ गया है. उन्होंने एयर प्यूरिफायर को “अमीरों का चोचला” बताते हुए लोगों को एक देसी समाधान सुझाया है. रामदेव का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए महंगे उपकरण नहीं, बल्कि घरों में पर्दे और योग ही काफी हैं. उनके इस बयान ने एक बार फिर प्रदूषण और बचाव के तरीकों पर बहस छेड़ दी है.

एयर प्यूरिफायर पर रामदेव का बयान

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर के प्रदूषण को लेकर योगगुरु रामदेव ने बड़ा बयान दिया है. एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर की बढ़ती मांग दरअसल अमीरों के चोचले हैं. एंकर के सवाल पर कि इतनी जहरीली हवा में लोग बाहर कैसे व्यायाम करें, रामदेव ने कहा कि जब देश विकास करता है तो कुछ धूल उड़ना स्वाभाविक है. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दिल्ली गैस चैंबर जैसी स्थिति में पहुंच जाती है.

पर्दे, मास्क और योग से बचाव की सलाह

रामदेव ने प्रदूषण से बचाव के लिए देसी उपाय सुझाए. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में पर्दे लगाकर रखने चाहिए और 15–20 दिन में उन्हें साफ करते रहना चाहिए. इसके साथ ही बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि लोग घर के अंदर बैठकर अनुलोम-विलोम और कपालभाति जैसे योग करें. रामदेव के मुताबिक, योग और संयमित जीवनशैली से शरीर को प्रदूषण के असर से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

गंभीर AQI, GRAP-3 और डॉक्टरों की चेतावनी

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में इस साल की अब तक की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 24 घंटे का औसत AQI 431 रहा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है और रविवार को भी हालात ऐसे ही रहने की आशंका है. इसके चलते GRAP-3 लागू किया गया है, जिसमें 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक ने N-95 मास्क, एयर प्यूरिफायर, इंडोर प्लांट्स के इस्तेमाल और बच्चों-बुजुर्गों को घर में रखने की सलाह दी है.