IMD Predictions: नदियां किनारे तोड़ देंगी, बाढ़ से डूबने लगेंगे शहर, सितंबर में आएगी असली जल प्रलय! सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?

Weather Update: 2025 में आधे भारत में जलप्रलय जैसे हालात है. भारी बारिश लोगों से त्राहिमाम करवा रही है. सालों पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने सितंबर के लिए प्रलयंकारी भविष्यवाणी की है.
Baba Vanga Rainfall alert September 2025: इस साल मौसम हर बार की तरह बेईमान है. मॉनसून दोगुनी पावर से बरस रहा है. कई राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात खराब हैं. पवित्र अमरनाथ यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा, धराली से लेकर थराली, किश्तवाड़, मनाली और अरुणाचल प्रदेश तक बारिश और लैंडस्लाइड से लोग परेशान रहे. इसके अलावा भी कई चरम मौसमी घटनाएं घटीं. ताजा मिसाल पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ रही, जहां नदियों के उफान पर होने से नहरें टूट गईं, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए.
सितंबर में जल प्रलय!
देश के कई हिस्से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया है कि सितंबर में भी यही हालात बने रह सकते हैं. आईएमडी (IMD) ने रविवार को जारी किए मौसम की मासिक भविष्यवाणी में कहा, 'सितंबर में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. मंथली वेदर फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी (monthely weather forecast) में बताया गया है कि सितंबर की मासिक औसत वर्षा दीर्घावधि औसत 167.9 मिमी के 109 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद है.
कहां कितनी बारिश
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि 1980 के बाद सितंबर की बारिश में मामूली वृद्धि का रुझान है, 1986, 1991, 2001, 2004, 2010, 2015 और 2019 में महीने में कम बारिश को छोड़कर. इस साल उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद से महीने के लिए सबसे अधिक और 1901 के बाद से 13वीं सबसे अधिक बारिश है.
सितंबर में कहां- कहां सामान्य से ज़्यादा बारिश?
आईएमडी के मुताबिक, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी. हालांकि, उत्तर भारत को अगस्त से भी ज्यादा भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इससे उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ सकती है. वहीं दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है. दरअसल 'कई नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं. इसलिए भारी बारिश का मतलब है कि नदियां उफान पर होंगी, और इसका असर निचले इलाकों के शहरों और कस्बों पर पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने की उम्मीद है.
इस साल बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र रहे हैं?
इस साल भारी बारिश के साथ-साथ कई चरम मौसम की घटनाएं घटीं. हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण भूस्खलन हुआ और जान-माल का व्यापक नुकसान हुआ. वैष्णो देवी यात्रा जैसी धार्मिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं. पुल और सड़कें बह गईं. तीनों राज्यों में बार-बार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुईं. आईएमडी ने इस अतिरिक्त बारिश का श्रेय सक्रिय मानसून को दिया, जिसे लगातार पश्चिमी विक्षोभों का समर्थन मिला, जिससे क्षेत्र में बारिश बढ़ गई.
अगस्त का रेन मीटर
उत्तर-पश्चिम भारत में अब तक मानसून के तीनों महीनों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है. जून में 111 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 42% अधिक थी, जबकि जुलाई में 237.4 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 13% अधिक थी. अगस्त में सामान्य 197.1 मिमी वर्षा के मुकाबले 265 मिमी वर्षा हुई, जो 34.5% अधिक है. कुल मिलाकर, उत्तर-पश्चिम भारत में 1 जून से 31 अगस्त के बीच 614.2 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य 484.9 मिमी वर्षा से लगभग 27% अधिक है.
