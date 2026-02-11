Advertisement
trendingNow13105264
Hindi Newsदेशअल्लाह राजी-खुशी है... कुरान के पाठ के बाद आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर

अल्लाह राजी-खुशी है... कुरान के पाठ के बाद आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर

Humayun Kabir: मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति (Replica) के निर्माण की शुरुआत आज सुबह 10 बजे शिलान्यास और कुरान पाठ के साथ होगी. विधायक हुमायूं कबीर ने डिजाइन जारी किया है. इस बीच, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद मामला गरमा गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति (Replica) के निर्माण कार्य की शुरुआत आज से शुरू होने जा रही है. बाबरी की नींव रखे जाने के करीब दो महीने बाद आज से इस परियोजना का काम शुरू किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 10 बजे शिलान्यास समारोह आयोजित होगा, जिसमें लगभग 1200 लोगों के कुरान पाठ में शामिल होने की उम्मीद है. इसके बाद निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा.

 कुरान के पाठ के साथ शुरू होगा बाबरी का निर्माण 

इस परियोजना की घोषणा और नींव रखने वाले जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के प्रमुख और पूर्व तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को मस्जिद का डिजाइन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया. मंगलवार को स्थल पर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज रहीं. ग्राउंड जीरो पर कई अर्थमूवर मशीनें तैनात की गई हैं और कुरान पाठ के लिए अलग स्थान तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, बाबरी मस्जिद प्रतिकृति (रेप्लिका) बनाने की घोषणा के बाद हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने निलंबित कर दिया गया था. पार्टी से अलग राह पर चल रहे कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी भी की. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कबीर ने कहा कि बुधवार सुबह 10 बजे कुरान के पाठ के साथ बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा.

 

बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा: सीएम योगी 

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा. बाराबंकी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और इसलिए बाबरी इमारत का पुनर्निर्माण भी कभी नहीं होगा. योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि योगी जी जो चाहें कहें. अगर उन्हें बाबरी मस्जिद का निर्माण रोकना है तो उन्हें यहां आना होगा. मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद हम देखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान राजनीतिक उद्देश्य से दिया गया है. कबीर ने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान हमने विरोध नहीं किया था, फिर वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

ये भी पढ़ें: जिस कुर्सी पर बैठते थे पिता, वहां मां को बिठाते हुए रो पड़ा बेटा- अजित पवार के परिवार का भावुक Video

इस मामले में तनाव और बढ़ सकता है क्योंकि एक दक्षिणपंथी समूह ने उत्तर प्रदेश से मुर्शिदाबाद तक मार्च करने का आह्वान किया है. वहीं, गुरुवार से हुमायूं कबीर पलाशी से दिनाजपुर के इटाहार तक तीन दिवसीय पदयात्रा शुरू करेंगे जो प्रतिकृति स्थल तक पहुंचेगी. उन्होंने इस यात्रा को ‘बाबरी यात्रा’ नाम दिया है और कहा है कि इसका उद्देश्य अपने समर्थकों तक संदेश पहुंचाना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Babri MasjidHumayun Kabir

Trending news

Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?