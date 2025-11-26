Advertisement
trendingNow13018622
Hindi Newsदेश

बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेला

एक और बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेता ने जमीन भी बता दिया. सामने से मंदिर का ऐलान भी हो गया. अब मस्जिद पर बात आगे बढ़ती उससे पहले ही जमीन के किसानों ने खेल कर दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेला

पश्चिम बंगाल में आज के हुमायूं ने 'बाबरी मस्जिद' बनाने का जो खाका तैयार किया था वो नींव तैयार होने से पहले ही ढह चुका है. ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में सड़क के किनारे बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके थे. कुछ घंटे पहले जमीन की खुदाई शुरू हो गई थी. सबसे पहले चारदीवारी तैयार की जानी थी. मजदूर पिलर के लिए खुदाई कर ही रहे थे कि खेला हो गया. जमीन के मालिक किसान वहां आ गए और उन्होंने अपनी जमीन देने से ही मना कर दिया. भाजपा ने कहा है कि हुमायूं हद पार कर गए हैं. बांग्लादेश की नींव रखी जा रही है. एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी मुशिर्दाबाद का दौरा किया था. बाबरी के पोस्टर लगने के बाद से ही दिल्ली से कोलकाता तक सियासी माहौल गरम है. 

टीएमसी के प्रवक्ता यह कहते हुए बच रहे हैं कि हुमायूं उनके संपर्क में नहीं हैं. उनका बयान टीएमसी का पक्ष नहीं है. बाबरी पर नया फसाद पैदा करने की कोशिशों के बीच एक तरफ से वहां मंदिर बनाने की भी बात कर दी गई. खैर, कल (25 नवंबर) तक टीएमसी नेता हुमायूं कबीर 7 बीघे की जिस जमीन की बात करते हुए ताल ठोक रहे थे. उन्होंने कह दिया था कि 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद बनाने की शुरुआत की जाएगी. आज सुबह ज़ी न्यूज के कैमरे पर किसानों ने कह दिया कि हम नहीं देंगे. सुबह 9 बजे के करीब जमीन के मालिक आ गए. 

हमारे संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने जमीन के मालिकों से सीधे बात की. एक मालिक ने कहा कि कहा जा रहा था कि यहां अस्पताल होगा और मस्जिद भी होगा. उन्होंने कैमरे पर कह दिया कि जो मस्जिद बनाने की बात कर रहा है उसके नाम पर एक इंच जमीन नहीं है. जमीन के मालिकों ने टूटे हुए बाउंड्रीवॉल को कवर करवाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमने बेचा ही नहीं है, एक रुपया नहीं लिया है, हमारी जमीन है तो हम अपनी जमीन को बैरिकेड करवा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि वो (हुमायूं) पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं. जमीन के मालिक ने थाने में बाकायदे कंप्लेन कर दिया है. आज उस जमीन को देखने वालों की भीड़ लगी रही. बाबरी मस्जिद के साथ होटल और स्कूल बनाने की बात भी हुमायूं ने कही थी. एक मालिक ने कहा कि वो क्या बनाएगा छोड़िए, पहले तो जमीन बताइए कहां है, ये तो हमारी जमीन है. बनाएंगे कहां? 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

babri masjid news

Trending news

बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल