बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेला

एक और बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेता ने जमीन भी बता दिया. सामने से मंदिर का ऐलान भी हो गया. अब मस्जिद पर बात आगे बढ़ती उससे पहले ही जमीन के किसानों ने खेल कर दिया.
पश्चिम बंगाल में आज के हुमायूं ने 'बाबरी मस्जिद' बनाने का जो खाका तैयार किया था वो नींव तैयार होने से पहले ही ढह चुका है. ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में सड़क के किनारे बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके थे. कुछ घंटे पहले जमीन की खुदाई शुरू हो गई थी. सबसे पहले चारदीवारी तैयार की जानी थी. मजदूर पिलर के लिए खुदाई कर ही रहे थे कि खेला हो गया. जमीन के मालिक किसान वहां आ गए और उन्होंने अपनी जमीन देने से ही मना कर दिया. भाजपा ने कहा है कि हुमायूं हद पार कर गए हैं. बांग्लादेश की नींव रखी जा रही है. एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी मुशिर्दाबाद का दौरा किया था. बाबरी के पोस्टर लगने के बाद से ही दिल्ली से कोलकाता तक सियासी माहौल गरम है.
टीएमसी के प्रवक्ता यह कहते हुए बच रहे हैं कि हुमायूं उनके संपर्क में नहीं हैं. उनका बयान टीएमसी का पक्ष नहीं है. बाबरी पर नया फसाद पैदा करने की कोशिशों के बीच एक तरफ से वहां मंदिर बनाने की भी बात कर दी गई. खैर, कल (25 नवंबर) तक टीएमसी नेता हुमायूं कबीर 7 बीघे की जिस जमीन की बात करते हुए ताल ठोक रहे थे. उन्होंने कह दिया था कि 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद बनाने की शुरुआत की जाएगी. आज सुबह ज़ी न्यूज के कैमरे पर किसानों ने कह दिया कि हम नहीं देंगे. सुबह 9 बजे के करीब जमीन के मालिक आ गए.
बाबरी विवाद पर बीजेपी का बड़ा बयान, 'ये बांग्लादेश की नींव रखी जा रही'#WestBengal #BabriMasjid #BJP #TMC | @akhileshanandd @theanupamajha pic.twitter.com/vE9MpaMw0h
— Zee News (@ZeeNews) November 26, 2025
हमारे संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने जमीन के मालिकों से सीधे बात की. एक मालिक ने कहा कि कहा जा रहा था कि यहां अस्पताल होगा और मस्जिद भी होगा. उन्होंने कैमरे पर कह दिया कि जो मस्जिद बनाने की बात कर रहा है उसके नाम पर एक इंच जमीन नहीं है. जमीन के मालिकों ने टूटे हुए बाउंड्रीवॉल को कवर करवाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमने बेचा ही नहीं है, एक रुपया नहीं लिया है, हमारी जमीन है तो हम अपनी जमीन को बैरिकेड करवा रहे हैं.
हुमायूं कबीर पर TMC का बयान, 'हुमायूं का बयान, TMC का बयान नहीं'#WestBengal #HumayunKabir #TMC | @theanupamajha @akhileshanandd pic.twitter.com/cbvMZkfbMn
— Zee News (@ZeeNews) November 26, 2025
उन्होंने कहा कि वो (हुमायूं) पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं. जमीन के मालिक ने थाने में बाकायदे कंप्लेन कर दिया है. आज उस जमीन को देखने वालों की भीड़ लगी रही. बाबरी मस्जिद के साथ होटल और स्कूल बनाने की बात भी हुमायूं ने कही थी. एक मालिक ने कहा कि वो क्या बनाएगा छोड़िए, पहले तो जमीन बताइए कहां है, ये तो हमारी जमीन है. बनाएंगे कहां?
