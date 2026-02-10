Advertisement
trendingNow13104845
Hindi Newsदेशहुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- कयामत तक नहीं बनने देंगे; बयानवीर नेताओं में सिर फुटव्वल

हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- कयामत तक नहीं बनने देंगे; 'बयानवीर' नेताओं में सिर फुटव्वल

Babri row: बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर बुधवार का दिन आर या पार का हो सकता है. एक तरफ हुमायूं कबीर कल से बाबरी निर्माण शुरु करने जा रहे हैं तो वहीं कुछ हिंदू संगठन इसको रोकने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर मुर्शिदाबाद रवाना हो चुके हैं. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 20 घंटे बाद बंगाल में बाबरी पर क्या होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- कयामत तक नहीं बनने देंगे; 'बयानवीर' नेताओं में सिर फुटव्वल

CM Yogi Vs. Hymayun: बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है. यूपी सीएम ने कहा है कि आक्रांता का नामोनिशान मिट चुका है. अब कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी. सीएम ने ये भी कहा कि न कभी कयामत आएगी और न ही बाबरी बनेगी. योगी की चुनौती के बाद हुमायूं की बाबरी पर सवाल उठ रहे हैं. हुमायूं कबीर ने कहा है कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर से बाबरी की राजनीति गर्म हो सकती है.

नई बाबरी का बनना क्या एक नए विवाद का बीज बोने जैसा नहीं है?

21 नवंबर 2025 को हुमायूं ने किया नई बाबरी का ऐलान. इसके बाद 28 नवंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लग गए. फिर  दिसंबर 2025 में TMC ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया. आगे 5 दिसंबर 2025 को शिलान्यास रोकने की मांग को लेकर PIL दाखिल हुई. इस तरह से 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं ने बाबरी की नींव रखी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

योगी को चुनौती

सीएम योगी ने साफ कहा कि जो लोग बाबरी के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, वे ‘सड़-खप’ जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा. कयामत तक तो हम बाबरी नहीं बनने देंगे! 

सीएम योगी के बयान पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने चुनौती देते हुए कहा- बातें करना अलग है, हिम्मत है तो बाबरी मस्जिद का निर्माण रोक के दिखाएं. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी. इस पर अन्य नेताओं और एक्स्पर्ट्स के बयान लगातार आ रहे हैं.

उधर हुमायूं कबीर ने कहा, नया मस्जिद बनाने से क्या किसी ने मना किया है. क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई मनाही वाला आदेश है? बाबर ने उस समय जो किया, उसमें न मैं था न आप. मुझे मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार है. ममता बनर्जी दीदी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर की तर्ज पर बंगाल में मंदिर बना सकती हैं, तो मुझे मस्जिद बनाने से क्यों रोका जा रहा है?

मोहसिन रजा का बयान

बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला कदम बताया है. उन्होंने बंगाल में हुमायूं कबीर के मस्जिद निर्माण की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि बाबर की विचारधारा को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है.

क्या बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'कयामत शब्द उर्दू है. जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था अब वो कयामत की बात कर रहा है. कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें. अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है तब वे सांप्रदायिक हो जाते हैं. जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वे सांप्रदायिक हो जाएंगे.

11 फरवरी को तनाव बढ़ने के आसार

11 फरवरी बुधवार को हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, इसलिए बुधवार को टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के सालों बाद सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बनने का फैसला आने के बाद बाद देश को यकीन हो चला था कि मंदिर-मस्जिद के मुद्दे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन हुमायूं कबीर ने सियासी स्वार्थ में बाबरी का विद्वेष का ऐसा राम छेड़ा है जिसका अंजाम डराने वाला हो सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Babri Masjid

Trending news

कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...