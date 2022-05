Babul Supriyo Oath Case: 1 महीने पहले जीता था चुनाव, आखिर शपथ कब ले पाएंगे बाबुल सुप्रियो? अब हुआ ये फैसला

Babul Supriyo Oath Case: पश्चिम बंगाल में विधायक का चुनाव जीतने के करीब एक महीने बाद TMC के चर्चित नेता बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) अपने पद की शपथ ले सकते हैं. उन्हें असेंबली के डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी पद की शपथ दिलाएंगे.