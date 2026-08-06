VIDEO: 'रिमझिम गिरे सावन'...संसद परिसर में गूंजे किशोर दा के नगमे, BJP सांसद की रिक्वेस्ट पर बाबुल सुप्रियो ने छेड़े सुर

Babul Supriyo sings Kishore Kumar songs: मानसून सत्र के दौरान संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच देखी जा रही तल्खी के बीच गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब सियासत के शोर पर कुछ पलों के लिए संगीत भारी पड़ गया. 4 अगस्त को दिग्गज गायक रहे किशोर कुमार की जयंती थी. इसी को याद करते हुए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बाबुल सुप्रियो से गाने की फरमाइश की.
बाबुल सुप्रियो ने मुस्कुराते हुए इस गुजारिश को स्वीकार किया और किशोर दा के मशहूर गीत 'रिमझिम गिरे सावन, सुलग-सुलग जाए मन' की पंक्तियां गुनगुनाना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'नमक हलाल' का सुपरहिट गीत 'आज रपट जाएं तो हमें ना उठइयो' भी गाया. इस दौरान वहां मौजूद लोग और मीडियाकर्मी मुस्कुराते नजर आए.
मीडिया से बातचीत करते हुए बाबुल सुप्रियो ने कहा, '4 अगस्त को किशोर कुमार जी का जन्मदिन था. संसद के भीतर जहां एक तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होती है, वहीं मैं संसद के इस शोरगुल के माहौल के बीच थोड़ा संगीत घोलना चाहता था.'
राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर दोनों नेताओं के बीच दिखे इस खुशनुमा पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
अपनी सुरीली आवाज से लंबे समय तक बॉलीवुड और बांग्ला संगीत की दुनिया में नाम कमाने वाले बाबुल सुप्रियो ने साल 2014 में अचानक राजनीति में कदम रखा था. वह बीजेपी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दो बार लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे. बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया. फिलहाल वह पश्चिम बंगाल से टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं.