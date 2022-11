Akhilesh Yadav: अखिलेश का 'खजांची' प्रेम, पहले मनाया था बर्थडे; अब निभाया परिजनों से किया ये वादा

Khazanchi at first day in school: नोटबंदी के दौरान 2016 में बैंक की कतार में जन्म लेने वाले छह साल के बच्चे खजांची नाथ का प्ले स्कूल में दाखिला करा दिया गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने खजांची की देखभाल करने का वादा किया था, उनकी तरफ से किया गया वो वादा भी पूरा कर दिया गया है.

'ट्वीट करके दी जानकारी'

खजांची को स्कूल यूनिफॉर्म में देखने के बाद अखिलेश ने बच्चे की एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, 'नोटबंदी की लाइन में जन्म लेने के लिए मजबूर हुए खजांचीनाथ अब बड़े हो गए हैं. हमने उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है. शिक्षा की शक्ति से व्यक्तित्व की अन्य शक्तियों का जन्म होता है. शैक्षिक सशक्तिकरण से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं है.'

खुशी से फूला नहीं समा रहा परिवार

लड़के की मां सर्वेशा देवी ने कहा कि सपा प्रमुख ने उनके बेटे खजांची की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है. हाल ही में इस बच्चे के स्कूल का पहला दिन भी धूमधाम सेलिब्रेट किया गया था. बच्चे की मां ने बताया कि सपा प्रमुख ने उसे कानपुर देहात के झिंझक इलाके में स्थित रामा इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती कराया है.

समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सेलिब्रेट होता है बर्थडे

जब खजांची का जन्म हुआ तो अखिलेश ने खजांची की मां और भाई-बहनों की सहायता की थी और खजांची की पढ़ाई का खर्च वहन करने की जि़म्मेदारी भी ली थी. स्कूल के निदेशक आकाश गुप्ता ने कहा, शनिवार (29 अक्टूबर) को दाखिले की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं. वह सोमवार को पहली बार स्कूल आया था. आपको बताते चलें कि इस बच्चे का जन्म दिन हर साल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मनाया जाता है.

'खजांची' का जन्म 2 दिसंबर 2016 को एक बैंक के बाहर हुआ था. जन्म के समय उसकी मां सर्वेशा झिंझक के एक बैंक से 'लोहिया आवास योजना' के तहत पैसे निकालने गई थी. जन्म के बाद अखिलेश यादव ने उनका नाम 'खजांची नाथ' रखा था.

