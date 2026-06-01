Back to the Roots...फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, क्या इस बार काम करेगी स्ट्रैटजी?

Mamata Banerjee Street Fighter Style News: पश्चिम बंगाल में 15 साल तक राज करने वाले टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अब असेंबली चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो चुकी हैं. इसके बाद से उनकी पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा रह-रहकर फूट रहा है. पिछले 15 साल से तुष्टिकरण, कटमनी और गुंडागर्दी सह रहे लोगों ने ममता बनर्जी के भतीजे और पावरफुल नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडों की बौछार कर दी. साथ ही, उनके कपड़े भी फाड़ दिए. इसके बाद ममता बनर्जी बिफरी हुई हैं और वे इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई करार दे रही हैं. उन्होंने इसके खिलाफ प्रदेश में जनांदोलन खड़ा करने का एलान किया है. सवाल है कि क्या ममता का स्ट्रीट फाइटर वाला अंदाज फिर दिखने वाला है. क्या उनकी यह परखी हुए स्ट्रैटजी एक बार फिर काम करेगी?

आक्रामक और आंदोलनकारी नेता की रही है पहचान

पश्चिम बंगाल की राजनीति को ध्यान से देखें तो वहां पर ममता बनर्जी की पहचान हमेशा संघर्ष, आक्रामकता और जन-आंदोलनों से जुड़ी रही है. उनकी 'स्ट्रीट फाइटर दीदी' वाली इसी इमेज ने उन्हें 2011 में वाम मोर्चे का 34 साल पुराना शासन उखाड़ फेंकने में मदद की. अब 2026 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद वे फिर सड़कों पर उतर रही हैं.

कई लोग इसे उनका 'बैक टू रूट्स' मोड में लौटना करार दे रहे हैं. ममता बनर्जी पहली बार 1984 में जादवपुर सीट पर जीत हासिल कर सांसद बनी थीं. शुरू के कई साल उन्होंने कांग्रेस में गुजारे लेकिन बाद में बगावत करके अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली. उन्होंने बंगाल की सत्ता पर दशकों से जमे वाम मोर्चा के खिलाफ बदलाव का नारा दिया. इसके लिए सड़कों पर कई बड़े जनांदोलन करके बड़ा जनाधार खड़ा किया.

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घोटालों और कदाचार ने खत्म कर दिया शासन

इस अभियान में महिलाओं का समर्थन, बंगाली अस्मिता और विरोधी दलों पर हमलावर अंदाज उनके बड़े हथियार रहे. आखिरकार लालू यादव और मुलायम सिंह की तरह उन्होंने भी विपक्ष में रहते हुए सत्ता पर कब्जा किया. इसके बाद पूरी ठसक के साथ उन्होंने 15 साल तक बंगाल में राज किया. हालांकि वक्त बीतने के साथ ही कई घोटाले उनकी सरकार के साथ जुड़ने लगे.

संदेशखाली में महिलाओं के साथ गैंगरेप, टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाला, आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर का रेप-मर्डर कांड, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं के लिए कटमनी लेने और समुदाय विशेष के तुष्टिकरण के आरोपों ने धीरे-धीरे जनमत को उनके खिलाफ कर दिया. बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और ममता बनर्जी का बंगाल से शासन खत्म कर दिया.

स्ट्रीट फाइटर वाले रोल में दोबारा लौटने का संकेत

चुनाव हारने के बाद ममता ने ने एक्स पर पोस्ट करके स्ट्रीट फाइटर वाले रोल में दोबारा लौटने का खुला संकेत दिया. इसके साथ ही कोलकाता में धरना-प्रदर्शन, पोस्ट-पोल हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन और हॉकरों के मुद्दे पर भी आंदोलन शुरू कर दिए हैं. उन्होंने 2 जून को रानी राशमणि रोड पर धरना देने का एलान कर रखा है.

उन्होंने खुद को फ्री बर्ड, कॉमनर बताते हुए कहा कि मैं कहीं भी लड़ सकती हूं. ऐसा करके वे अपने समर्थकों को स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि टीएमसी चुनाव जरूर हारी है लेकिन कमजोर नहीं हुई. वे अब इस राजनीतिक लड़ाई को बंगाल से दिल्ली तक लड़ने की तैयारी में हैं. इसके लिए उन्होंने INDI गठबंधन को मजबूत करने और SIR, बुलडोजर कार्रवाई समेत केंद्र की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति तैयार की है. वे एक बार फिर बंगाली पहचान का कार्ड खेलना चाहती है.

क्या फायदा दिला पाएगी यह स्ट्रैटजी?

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, असेंबली चुनाव हारने के बावजूद बंगाल के समाज में ममता की जड़ें अभी भी गहरी हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों और महिलाओं में उनकी छवि 'मां-बहन' वाली बनी हुई है. ऐसे में विपक्ष में रहते हुए वे फिर से पुरानी आक्रामकता दिखा सकती हैं. वे बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने कैडर को फिर संगठित कर सकती हैं. उनका पुराना इतिहास भी इसी तरह सड़क पर लड़ाई लड़ने का गवाह रहा है.

हालांकि, ऐसा करना उनके लिए इतना आसान भी नहीं रहेगा. राज्य में 15 साल लंबे शासन में भ्रष्टाचार और तानाशाही ने जनता को उनके खिलाफ कर रखा है. पार्टी के कैडर भी इस बात को भली-भांति जानते हैं. इसलिए वे जल्दी से सड़कों पर उतरने की हिम्मत कर पाएंगे, इस बारे में कई तरह की शंकाएं हैं. वहीं बीजेपी भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है. उसके पास राज्य से लेकर केंद्र की सत्ता की ताकत है.

पहले की तरह फ्रंटफुट पर खेल पाना अब आसान नहीं

RSS भी अपने नेटवर्क का बूथ-लेवल तक विस्तार तक कर चुका है. ऐसे में ममता के लिए पहले की तरह फ्रंटफुट पर खेल पाना अब आसान नहीं रहने वाला है. उनकी उम्र और स्वास्थ्य भी सवालों के घेरे में हैं. ऐसे में अगर उनकी पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन हिंसक हुए या सिर्फ 'विरोध के लिए विरोध' साबित हुए तो बैकफायर हो सकता है. उन्हें सफलता तभी मिलेगी, जब वे पुरानी गलतियों से सबक लें, युवाओं को जोड़ें और जनता को सकारात्मक वैकल्पिक विजन दें. अगर वे ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए फिर से वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी. देखना होगा कि वे अब आगे क्या फैसला लेती हैं.