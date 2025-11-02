Advertisement
trendingNow12985543
Hindi Newsदेश

CMS-03 Launch: खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... ISRO चीफ ने बताया- कैसे स्पेस में बजाया डंका

ISRO CMS-03 Satellite Launching News: इसरो ने आज देश के सबसे वजनी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में लॉन्च किया. जब यह लॉन्चिंग चल रही थी, तब मौसम बेहद खराब था. एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं रुकावट न आ जाए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CMS-03 Launch: खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... ISRO चीफ ने बताया- कैसे स्पेस में बजाया डंका

ISRO Launching News in Hindi: भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज अपने सबसे शक्तिशाली 'LVM3-M5' रॉकेट के जरिए CMS-03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया. यह लॉन्च न केवल तकनीकी दृष्टि से अहम था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हुआ है.

इस मिशन की सफलता की घोषणा करते हुए ISRO प्रमुख वी. नारायणन ने कहा कि CMS-03 उपग्रह एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो भारत समेत विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर करेगा. यह उपग्रह कम से कम 15 वर्षों तक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा.

उन्होंने बताया कि इस सैटेलाइट में कई नई और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. यह उपग्रह पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और नई रिसर्चों का परिणाम है यानी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना का एक और शानदार उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

'मौसम बना चुनौती, पर हार नहीं मानी'

इसरो प्रमुख ने कहा कि लॉन्च के दौरान मौसम ने कई बार मुश्किलें खड़ी कीं. तेज हवाओं और नमी ने अभियान को प्रभावित किया. फिर भी पूरी टीम ने धैर्य और समर्पण से काम करते हुए इस मिशन को सफलता तक पहुंचाया. उन्होंने सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा, 'कठिन मौसम के बावजूद हमने यह सफलता हासिल की, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है.'

स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोग

इस मिशन की एक और खास बात रही, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन (C-25 स्टेज) पर किया गया एक अनोखा प्रयोग. ISRO प्रमुख ने बताया, 'उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद, हमने पहली बार क्रायोजेनिक स्टेज को पुनः दिशा में मोड़कर उसका थ्रस्ट चैंबर फिर से जलाया. यह प्रयोग भविष्य के लिए बेहद उपयोगी डेटा प्रदान करेगा.'

उन्होंने बताया कि इस प्रयोग का उद्देश्य यह है कि भविष्य में ISRO एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित कर सके. इस क्षमता को 'मिशन फ्लेक्सिबिलिटी' कहा जाता है. इसे हासिल करने से भारत को उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में और भी मजबूती मिलेगी.

‘बाहुबली रॉकेट’ की एक और जीत

LVM3, जिसे ISRO वैज्ञानिक प्यार से ‘बाहुबली रॉकेट’ कहते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है. इसी रॉकेट ने चंद्रयान-3 को भी चांद तक पहुंचाया था. अब CMS-03 को अंतरिक्ष में स्थापित करके इस रॉकेट ने अपनी विश्वसनीयता और ताकत को फिर से साबित किया है.

CMS-03 क्यों है भारत के लिए खास?

यह भारत के लिए एक उच्च-क्षमता वाला संचार उपग्रह है. यह समुद्री इलाकों और दूरदराज़ द्वीपों तक भी स्पष्ट सिग्नल और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इससे भारत की डिजिटल नेटवर्क और रक्षा संचार व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी. यह आने वाले 15 वर्षों तक स्थिर सेवाएं देता रहेगा.

 CMS-03 Launch: इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, स्पेस में भेजा सबसे भारी सैटेलाइट; दुनिया ने देखा भारत का जलवा

दुनिया के लिए भारत का बड़ा संदेश

इसरो की इस उपलब्धि से न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ी है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देती है कि भारत अब अंतरिक्ष मिशनों में आत्मनिर्भर हो चुका है. ऐसे में यह लॉन्च अब केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक भी बन गया है.

ISRO प्रमुख ने अंत में कहा, 'यह मिशन हमारे देश की सामूहिक मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम है. हम न सिर्फ उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का आकाश भी खोल रहे हैं.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

isro news

Trending news

खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'