Cloud Burst Reason: हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, वैज्ञानिकों ने बताई वजह

Causes of Cloud Burst: बादलों के बारे में अद्भुत तथ्य ये है, कि ये पूरे ब्रह्मांड की पहली रचना हैं, जब कुछ नहीं था तब गैसों का गुबार था. इसलिए बादलों को इस यूनिवर्स को बिल्डिंग ब्लॉक, यानी वो कड़ी, जिससे ब्रह्मांड के ग्रहों, तारों की रचना हुई. इससे आप समझ सकते हैं कि बादलों की ताकत कितनी हो सकती है. जो बादल आपस में जुड़कर ब्रह्मांड का विस्तार कर सकते हैं, वो आपस में टकराकर कैसा प्रलय मचा सकते हैं. पूरे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जो खबरें हमारे पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर 2025 के मॉनसून में बादल फटने की घटनाएं इतनी क्यों रही हैं? ऐसी कम से कम एक दर्जन घटनाएं, तो इसी अगस्त में हुई. इसकी वजह क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं.

इस मॉनसून में प्रकृति की ये कैसी विनाशलीला

प्रकृति की ये कैसी शक्ति. धरती से आसमान में जिन बादलों का आकार हम देखते हैं, उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों पर रुमानी अंदाज में मुट्ठी में भर सकते हैं. तब हमें अंदाजा भी नहीं होता, पानी की बूंदों से भरे मेघों की प्रहार शक्ति कितनी हो सकती है. जब तक हमें पता चलता है मेघों की प्रहार शक्ति का, तब तक सबुछ तबाह हो चुका होता है. पहाड़, नदियां, पुल सड़के और आदमी के बनाए हर निशान.

धराली, किश्तवाड़, कुल्लू, मनाली, मंडी और कठुवा. ये वो शहर हैं, बादलों की विनाश लीला बताने के लिए काफी है. जिस तरह एक पखवाड़े के भीतर इन शहरों में बादल फटे वो मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है.

अगस्त महीने में बादलों की ये विनाश लीला 5 अगस्त की दोपहर को धराली, हर्षिल घाटी से शुरु होती है. आज इस हादसे के दूसरे हफ्ते में भी ये अंदाजा नहीं लगा पाया है कि 1 मिनट के क्लाउड बर्स्ट में कितना नुकसान हुआ.

पहले दशकों में एकाध बार ही होती थी घटना

नुकसान से पहले आश्चर्य ये भी कि एक पतले किनारों वाली पहाड़ी नदी खीरगंगा में इतना पानी और मलबा कहां से आया कि पूरी धराली घाटी पट गई. इस मलबे में कितने लोग दबे हैं, कितने घर-बार और मवेशी. इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है. ये सबकुछ हुआ एक प्रचंड वेग वाली आसमानी घटना से.

ऐसी घटना अमूमन पहले दशकों में एक होती है. लेकिन धराली के 10 दिन बाद ही किश्तवाड़ में बादल फटा. जम्मू के किश्तवाड़ की घटना धराली से भी भयावह थी. यहां पूरी धार्मिक यात्रा ही इसकी चपेट में आई. वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन प्रकृति के तांडव के आगे हर कोशिश बेबस नजर आ रही है.

किश्तवाड़ मे राहत बचाव कार्य के बीच अगली खबर आई जम्मू के ही कठुआ से. जहां बीती आधी रात एक साथ तीन जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुईं. वहीं कठुआ में एक साथ 3 जगह बादल फटे, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए.

बाढ़ और बारिश ने तोड़ दिए कई रिकॉर्ड

जम्मू से लेकर हिमाचल तक बादलों का कहर बरपता रहा. हिमाचल के दो हिलस्टेशन, कुल्लू और मंडी में बादल फटने की 2 घटनाओं ने ऐसी तबाही मचाई है, जिसे कैमरे में कैद करते हुए दिल दहल जाता है. हिमाचल में बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं इस साल. 20 जून से जारी लगातार बारिश, पूरे हिमाचल में ऐसा कहर ढा चुकी हैं, जिसका अनुमान मौसम विज्ञान को भी नहीं था.

सिर्फ अगस्त में क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल फटने की इन 6 हालिया घटनाएं बताने के लिए काफी है कि मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदलने लगा है. पहाड़ों में बादल फटने की बढ़ती घटनाएं और मैदानों में इससे खतरे का निशान पार करती नदियां. इस साल बाढ़ और बारिश ने कई साल का रिकार्ड तोड़ दिया है. सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया का फिनॉमिना है.

आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, कि बादल फटने की घटनाएं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं. तो आखिर ये होता कैसे है, कहां होता है और क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है? समझिए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के अगले चैप्टर से. आसमान की ऊंचाई पर फटते बादल और पहाड़ों का सीना फाड़कर मचाते तबाही.

सृष्टि में बादलों से ताकतवर कुछ भी नहीं

ये तस्वीरें देखकर जेहन में सवाल सहज ही उठता है, कि आखिर क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी इलाके में ही क्यों होता है. क्या बादलों में इतना पानी जमा होता है, कि एक बार में वो कई किलोमीटर के इलाके को बहा ले जाएं...? इस सवाल के साथ जब हम धरती से बादलों को निहारते हैं, तो हमें ऐसा कतई पता नहीं चलता. ऐसा लगता है, जैसे रूई के फाहे आसमान में इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं.

मगर जैसा कि हमने रिपोर्ट के पहले चैप्टर में बताया, धरती ही नहीं, पूरी सृष्टि में बादलों से ताकतवर कुछ भी नहीं. जल, अग्नी, वायु, कुछ भी नहीं इसके आगे. पहले इसे पहाड़ों के हवाले से समझिए.

मौसम विशेषज्ञ ने जो बताया, उसका लब्बो लुआब ठीक बारिश की प्रक्रिया जैसी ही है. इसमें जिस तरह बादलों में पानी के कण होते हैं, जो ऊंचाई पर ठंडे तापमान पर घने होकर बूंदे बनती हैं. यही बूंदे बरसात के रूप में धरती पर आती हैं. इसी प्रक्रिया को तेज कर दें, यानी जो बारिश 1 घंटे में होनी है, वो अगर 1 मिनट में हो जाए, तो कैसा मंजर होगा.

बादल- बारिश से बर्स्ट तक!

समान्य बारिश की इस प्रक्रिया को अब समझिए बादल फटने की सीमा तक. मॉनसून में पहाड़ी इलाकों में बादल जमा होते जाते हैं. जितने बादल ज्यादा जमे होते हैं, पानी की मात्रा बढ़ती है. बादल जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, पानी थैली की तरह बढ़ती है. जब बादलों में पानी का जमाव ज्यादा होने से ये फटते हैं. बादल फटने पर 1 मिनट में एक घंटे की बारिश होती है.

बारिश को मिलीमीटर के पैमाने पर नापा जाता है. जैसे 1 वर्गमीटर इलाके में एक घंटे में 1 लीटर पानी बरसता है, तो इसे एक मिलीमीटर बारिश कहते हैं. लेकिन अगर 1 वर्ग मीटर के बजाय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके की गणित समझें तो, जब भी 1 वर्ग किमी इलाके में एक घंटे से कम समय में 10 करोड़ लीटर पानी बरस जाए तो समझिए वहां बादल फट गया.

कुछ ही मिनटों में लबालब हो जाती नदियां

जैसे अगस्त महीने में इन छः जगहों पर हुआ. बादल फटने के बाद पहाड़ों पर भूस्खलन और छोटी नदियों में हद से ज्यादा पानी कुछ मिनटों में आ जाता है. इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं- यानी अचानक बाढ़ का आ जाना.

उत्तरकाशी से लेकर किश्तवाड़ और कुल्लू मनाली तक सैलाब इसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से आए. इनके साथ दिक्कत ये है कि जैसे बारिश का पूर्वानुमान लगाया जाता है, बादल फटने की घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. ये भूकंप और ज्वालामुखी की तरह ही विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं.

हो जाती है एयरलॉक जैसी स्थितियां

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पहले जिस क्लाउड बर्स्ट को सदी में एक बार होने वाली घटना माना जाता है, वो अब साल क्या, एक मॉनसून में ही कई बार हो रही है. इसकी वजह है, वनों की कटाई, नदियों पर बांध और अंधाधुंध निर्माण. इसकी वजह से पहाड़ों में एयरलॉक जैसी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर बन रही है.

एयरलॉक की स्थिति में गर्मी और भाप दोनों ही बादल फटने की हद तक बढ़ते हैं. इसी का नतीजा है बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि.