Taapsee Pannu के समर्थन उतरे बैडमिंटन स्टार Mathias Boe, खेल मंत्री Kiren Rijiju से मांगी मदद

नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन टीम के नए कोच मैथियास बो (Mathias Boe) बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के समर्थन में आगे आ गए हैं. मैथियास बो ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से तापसी पन्नू के मामले में मदद करने की गुहार लगाई है. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department Raid) टैक्स चोरी के मामले में तापसी पन्नू के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है.

जान लें कि मैथियास बो (Mathias Boe) इस वक्त स्विट्जरलैंड में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ हैं. वहां स्विस ओपन टूर्नामेंट चल रहा है. मैथियास बो ने ट्वीट करके केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) से तापसी पन्नू और उनके परिवार के लिए मदद मांगी.

मैथियास बो ने ट्वीट किया, 'मैं बड़ी मुश्किल में हूं. पहली बार एक कोच के रूप में इंडिया के कुछ महान एथलीट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ आईटी डिपार्टमेंट तापसी के परिवार वालों, मुख्य रूप से उनके माता-पिता पर बिना वजह दबाव बनाने के लिए उनके घर पर छापेमारी कर रहा है. किरण रिजिजू प्लीज कुछ करिए.'

Finding myself in a bit of turmoil. Representing for the first time as a coach for some great athletes, meanwhile I-T department is raiding Taapsee’s houses back home, putting unnecessary stress on her family, especially her parents. @KirenRijiju please do something.

