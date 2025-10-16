Advertisement
trendingNow12964787
Hindi Newsदेश

क्या मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है पाकिस्तान की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे

मिस्र के विदेश मंत्री का यह दौरा बताता है कि कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पकड़ मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है. मुस्लिम देश भी आतंक और युद्ध से निकलकर आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ ही स्थिरता की ओर देख रहे हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है पाकिस्तान की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे. विदेश मंत्री अब्लेदी 16 और 17 अक्टूबर को भारत दौरे पर रहेंगे. इस मौके पर वह भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता में शामिल होंगे. इसके साथ ही वह भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे. राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात की. विदेश मंत्रालय ने अब्देलती के भारत दौरे को लेकर लिखा, "मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती का हार्दिक स्वागत है. वे पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर."

मिस्र के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. मिस्र के विदेश मंत्री का यह दौरा बताता है कि कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पकड़ मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है. मुस्लिम देश भी आतंक और युद्ध से निकलकर आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ ही स्थिरता की ओर देख रहे हैं. आज मुस्लिम देश भारत के साथ साझेदारी की सोच से कदम आगे बढ़ा रहे हैं. 

भारत और मिस्र दुनिया सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक
अगर भारत और मिस्र के संबंधों की बात करें तो यह दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. भारत और मिस्र का प्राचीन काल से ही घनिष्ठ संपर्क रहा है. अशोक के शिलालेखों में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय के शासनकाल में मिस्र के साथ उनके संबंधों का उल्लेख है. आधुनिक समय में महात्मा गांधी और साद जघलौल ने अपने देशों की स्वतंत्रता के लिए समान लक्ष्य साझा किए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जवाहर लाल नेहरू के समय मित्रता में बदली घनिष्ठता
यह संबंध राष्ट्रपति नासिर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच अत्यंत घनिष्ठ मित्रता में तब्दील हो गया. इसके बाद 1955 में दोनों देशों के बीच एक मैत्री संधि हुई. वहीं दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित करने की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को की थी. बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग किया है और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे.

ये भी पढ़ेंः 'गेंद अब तालिबान के पाले में...' सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज शरीफ

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Egyptindia

Trending news

जहां हिंदी कभी ‘खतरा’ थी, वहां पर गूंजा नायडू का हिंदी भाषण; सियासी मायने गहरे हैं
Andhra pradesh news
जहां हिंदी कभी ‘खतरा’ थी, वहां पर गूंजा नायडू का हिंदी भाषण; सियासी मायने गहरे हैं
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार