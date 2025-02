बद्रीनाथ में बड़ा हादसा, माणा गांव के पास टूटा ग्लेशियर, 47 मजदूर लापता

Badrinath Glacier Accident: बद्रीनाथ के माणा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर दब गए हैं. साथ ही 15 मजदूरों को बचा लिया है और बाकियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर से तीन किलोमीटर दूर यह एवलांच हादसा हुआ है. लोगों को बचाने के लिए कई तरह की टीमों को हादसे वाली जगह पर भेज दिया गया है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाए गए लोगों में से कुछ की हालत ज्यादा खराब है, जिन्हें आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है. साथ ही सेना की मदद ली जा रही है. BRO ने बताया कि सुबह में माणा गांव में एक गेट हैं, वहां पर काम चल रहा था. जो काम करने वाले थे उनके कैंप के ऊपर हिमखंड गिर गया. कुछ लोग लापता भी हैं और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है. ये सभी मजदूर BRO के लिए काम कर रहे थे.

Chamoli, Uttarakhand: Regarding the weather conditions, DM Sandeep Tiwari says, "According to the Meteorological Department, the orange alert we received indicates heavy rain and snowfall occurring in the district. The higher altitude areas such as Badrinath Dham, Hanumanchatti,… pic.twitter.com/YtJ26rRDNe

— IANS (@ians_india) February 28, 2025