Advertisement
trendingNow13116346
Hindi Newsदेशवो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के सामने कैसे बिगड़ा माहौल

वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के सामने कैसे बिगड़ा माहौल

कर्नाटक के बागलकोट में मस्जिद के सामने अचानक पथराव कैसे शुरू हो गया? शिवाजी की जयंती पर जुलूस के दौरान चप्पलें किसने उछालीं? वहां पत्थर जमाकर किसने रखवाए थे? वीडियो में दिखाई देता है कि भगवा पताका लिए युवा नाच रहे थे तभी गाने में मंदिर की लाइन सुनाई दी और...

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के सामने कैसे बिगड़ा माहौल

नाम में कन्फ्यूजन न रहे इसलिए सबसे पहले जान लीजिए कि भारत ने बालाकोट में तब एयरस्ट्राइक की थी और अभी कुछ घंटे से बागलकोट ट्रेंड्स में है. जी हां, कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था. रास्ते में एक मस्जिद के सामने अचानक माहौल बिगड़ गया और पत्थर के साथ-साथ चप्पलें भी फेंकी गई. तनाव बढ़ा और ठेले में आग लगा दी गई. एसपी सिद्धार्थ गोयल के सिर में भी चोट आई है. उग्र हो चुकी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा. माहौल काबू में लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है. गिरफ्तारी शुरू हो गई है. तीन तस्वीरों में पूरी कहानी समझिए. पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए. 

पहली तस्वीर: भगवा पताका और युवाओं का डांस

20 सेकेंड के वायरल वीडियो के पहले 7 सेकेंड पर गौर कीजिए. सड़क पर युवाओं की भीड़ झूमती दिखाई देती है. शिवाजी की तस्वीर वाली भगवा पताका लहराई जा रही होती है. कैमरा मस्जिद की ओर घूमता है तो थोड़ी ऊंचाई पर कुछ लोग जमा दिखाई देते हैं. 

दूसरी तस्वीर: पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की

हां, मस्जिद के पास पुलिकर्मियों की भारी भीड़ थी. एक पुलिसकर्मी को कुछ गड़बड़ लगता है तो वह झट से मस्जिद परिसर में उस ऊंचाई वाली जगह पर चढ़कर पहुंच जाते हैं. कुछ अन्य लोग शायद वहां लोगों को रीएक्ट करने से रोकते हैं. समझाते हैं. वहां खड़े लोगों को पीछे किया जाता है. कैमरा जूम आउट होता है तो समझ में आता है कि सड़क पर भी डांस कर रहे युवाओं को कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए कह रहे होते हैं. पुलिस का भारी बंदोबस्त था लेकिन तभी एक हरकत होती है. 

तीसरी तस्वीर: चप्पल उछाला गया 

इधर गाना सुनाई देता है- बनाएंगे मंदिर... तभी परिसर से जूता उछाल दिया गया. आरोप लगाया गया कि मस्जिद से चप्पल फेंके गए. पत्थर भी फेंके गए जिससे माहौल बिगड़ गया. आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं. बागलकोट के पुराने शहर में जुलूस के दौरान पनका मस्जिद के पास यह घटना हुई है. एसपी सिद्धार्थ गोयल को भी पत्थरबाजी में चोट लगी है. फिलहाल हालात काबू में हैं. 

अब सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसा पैटर्न बनाया जा रहा है. कौन इस तरह से पत्थर इकट्ठा करने के लिए कह रहा है. क्या पत्थर मारना शांतिपूर्ण विरोध है? 

दरअसल, पिछले कुछ घंटों में यह इकलौती घटना नहीं है. जबलपुर के सीहोरा में मंदिर पर पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है. सिहोरा के आजाद चौक पर रोड के एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद है. 19 फरवरी की रात 9:30 बजे के करीब मंदिर में आरती चल रही थी तभी आरती से एतराज किया गया और विवाद बढ़ा तो पथराव शुरू हो गया. पथराव में संजय नाम का युवक घायल हुआ है. यहां आधा दर्जन थानों की पुलिस तैनात की गई है. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत