गुजरात जाने से पहले ही बुरे फंसे बाबा बागेश्वर! पाटीदार नेता और 'विज्ञान जाथा' ने खोला मोर्चा, दी ये बड़ी चेतावनी!

Baba Bageshwar: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर एक बार फिर कानूनी और सामाजिक विवादों के केंद्र में आ गए हैं. आगामी जून महीने में गुजरात के राजकोट में होने वाले उनके 'दिव्य दरबार' और कथा को लेकर शहर में अभी से तलवारें खिंच गई हैं. कार्यक्रम की तैयारियां शुरू होने के साथ ही स्थानीय पाटीदार नेताओं, अंधविश्वास विरोधी संगठनों और यहां तक कि कुछ धार्मिक गुरुओं ने भी बाबा के चमत्कारों के दावों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामला अब पुलिस शिकायत की चेतावनी तक पहुंच चुका है.

पाटीदार नेता का तीखा हमला

विवाद की शुरुआत राजकोट के जाने माने एडवोकेट और पाटीदार सहकारी नेता पुरुषोत्तम पीपलिया की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई. पीपलिया ने अपने फेसबुक पेज पर तंज कसते हुए लिखा कि आनंद मनाओ भोले भक्तों, घर-आंगन में अंधविश्वास का कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है. इस बयान पर मचे बवाल के बाद मीडिया से बात करते हुए पुरुषोत्तम पीपलिया ने साफ कहा कि उन्हें धीरेंद्र शास्त्री के किसी धार्मिक कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में जो अंधविश्वास परोसा जा रहा है, वह उसका विरोध करते हैं. उन्होंने सरकार से इस कार्यक्रम को रोकने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आधुनिक युग में कोई चमत्कार से कैंसर ठीक करने का दावा कैसे कर सकता है? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को किस रास्ते पर धकेल रहे हैं?

'विज्ञान जाथा' की दो टूक: 'दिव्य दरबार' में करेंगे नारेबाजी

दूसरी ओर, अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली संस्था 'विज्ञान जाथा' ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया है. संस्था के चेयरमैन जयंत पंड्या ने बाबा बागेश्वर की शक्तियों को चुनौती देते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री दिव्य शक्ति के नाम पर केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं. जयंत पंड्या ने कहा कि गुजरात में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू है. अगर दिव्य दरबार के नाम पर कोई भी ढोंग या पाखंड किया गया, तो हम पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएंगे. हमारी टीम दरबार में जाकर बाबा से सीधे सवाल पूछेगी और नारेबाजी करेगी. इसके साथ ही उन्होंने एक अनोखा तर्क देते हुए कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बीच ऐसे आयोजनों के कारण हजारों गाड़ियों का काफिला सड़कों पर उतरता है, जिससे ईंधन की भारी बर्बादी होती है.

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सनातन धर्म रक्षक समिति ने भी उठाए गंभीर सवाल

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब खुद 'सनातन धर्म रक्षक समिति' के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिर्नाथ बापु ने भी उनके खिलाफ बयान दे दिया. ज्योतिर्नाथ बापु ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म की आड़ में 'वैज्ञानिक खेल' (माइंड ट्रिक्स) करते हैं और अलग-अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बाबा के दावों के पीछे गुजराती समाज पूरी तरह अंधा हो गया है.

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आयोजकों ने दी सफाई

तमाम विरोधों और विवादों के बीच कार्यक्रम के आयोजक 'सौराष्ट्र सनातन समिति' के नेता मंगेश देसाई ने बाबा का बचाव किया है. उन्होंने पुरुषोत्तम पीपलिया के बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए कहा कि राजकोट के रेसकोर्स मैदान में 5 से 7 जून तक केवल 'सनातन सेतु हनुमंत कथा' का आयोजन किया जा रहा है. आयोजकों के मुताबिक, इस कथा का मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना है.

मंगेश देसाई ने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास वहां होता है जहां बंद कमरों में झाड़-फूंक या तंत्र-मंत्र के नाम पर आर्थिक लाभ (पैसा) लिया जाता है. लाखों लोगों की मौजूदगी में होने वाले इस सार्वजनिक मंच पर केवल हनुमान जी की भक्ति और श्रद्धा की बातें होंगी, किसी चमत्कार की नहीं. बहरहाल, एक बार फिर राजकोट के रेसकोर्स मैदान में बाबा का दरबार सजने को तैयार है, लेकिन इस बार विरोध के सुर बेहद तीखे हैं. अब देखना यह होगा कि भारी विरोध और पुलिस शिकायत की चेतावनियों के बीच धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह दिव्य दरबार शांतिपूर्वक संपन्न हो पाता है या नहीं.