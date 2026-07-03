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राम मंदिर में दान चोरी पर शोर मचाने वाले, गाजी दरगाह में चंदा चोरी पर चुप क्यों हैं?

अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी पर कुछ चुनिंदा चेहरों का शोर आपने खूब सुना होगा. लेकिन अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर एक दरगाह में करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगा तो इन चेहरों ने सेलेक्टिव चुप्पी साध ली. ये सन्नाटे में चले गए.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 03, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:55 PM IST
राम मंदिर में दान चोरी पर शोर मचाने वाले, गाजी दरगाह में चंदा चोरी पर चुप क्यों हैं?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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