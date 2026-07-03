/राम मंदिर में दान चोरी पर शोर मचाने वाले, गाजी दरगाह में चंदा चोरी पर चुप क्यों हैं?

अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी पर कुछ चुनिंदा चेहरों का शोर आपने खूब सुना होगा. लेकिन अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर एक दरगाह में करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगा तो इन चेहरों ने सेलेक्टिव चुप्पी साध ली. ये सन्नाटे में चले गए. आपमें से ज्यादातर लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है.
14वीं शताब्दी में बनी इस दरगाह में मुसलमानों की गहरी आस्था है. मजार पर हर साल बड़ा मेला लगता है. सालभर चहल-पहल रहती है. सालाना करीब 15 से 20 करोड़ का चढ़ावा आता है. अब इस चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है. ये आरोप किसी बाहरी ने नहीं लगाया है. मजार से जुड़े रहे लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं. पहले सुनिए, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं.
मजार पर श्रद्धालुओं ने दान दिया. इस दान का प्रयोग आम मुसलमानों के हित में होना था. लेकिन पैसा गया चंद रसूखदार लोगों की जेब में. आस्था स्थल किसी भी धर्म का हो. वहां दान की चोरी अक्षम्य अपराध है, पाप है. इस पाप पर क्या जांच हो रही है, हम आपको बताएं..लेकिन पहले उस पाखंड की चर्चा करते हैं, जो धर्म देखकर दान चोरी जैसे पाप में भी भेदभाव करती है.
ये बड़े नेता हैं. रामकोष से दान चोरी पर आहत हो गए. इन्हें इतनी पीड़ा और वेदना हुई कि जांच की मांग करने लगे. लेकिन उसी अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर बहराइच में मजार में दान चोरी होती है तो इनकी जुबान खामोश रहती है. आस्था स्थल को मिले दान की गड़बड़ी में भी ये धर्म का अंतर करते हैं. ये सार्वजनिक जीवन में समानता दिखने वाली न्यूनतम मर्यादा का पालन भी नहीं करते हैं
एक वर्ग की सेलेक्टिव चुप्पी के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन मजार में दान चोरी को लेकर सक्रिय है. मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ावे में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कराई जा रही है. सिर्फ एक साल नहीं, पिछले 10 साल के लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच हो रही है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्वार्थ में अंधा व्यक्ति न तो सच देख पाता है, न कानून और न ही दूसरों का दर्द. ऐसा व्यक्ति समाज के हित में कभी नहीं सोच सकता.
मजार में चंदा चोरी पर सलेक्टिव चुप्पी साधनेवाले नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ में डूबे हैं. अपने हित के लिए ये सालों से हो रही धांधली पर मौन हैं. मित्रो यहां हम आपको ये भी बताते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी की मजार में चंदा चोरी कैसे होती थी. कौन-कौन आरोपी हैं. सबसे पहले समझिए मजार को इनकम कहां से होती थी.
मजार पर आनेवाले मुसलमानों के चढ़ावे, मजार की जमीन पर बनी दुकानों के किराए, वक्फ की दूसरी संपत्तियों से होनेवाली इनकम और वार्षिक मेले के लिए ठेके से मजार को सालाना करोड़ों की आय होती है.
ये सारा पैसा दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी के पास जाता है. लेकिन आरोप है कि ठेके और दुकानों को किराए पर देने में धांधली हुई.
इनकम कम दिखाई गई, खर्चे ज्यादा दिखाए गए.
चढ़ावे में मिलनेवाले सोने-चांदी और मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब ही नहीं रखा गया.
धांधली को छिपाने के लिए 10 साल से ज्यादा समय से चढ़ावे का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया.
अब ये भी समझते हैं कि मजार को मिले दान के धन में धांधली का आरोप किस-किस पर लगा है.
दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन बकाउल्लाह और पूर्व चेयरमैन शमशाद अहमद. शमशाद अहमद का निधन हो चुका है
समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह. यासर शाह बहराइच से विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं. मजार मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं. इनका मजार के कामकाज में खासा दखल है
मजार से जुड़े कुछ खादिम यानी सेवक. इन खादिमों पर चढ़ावा में हेरफेर का आरोप है
सोचिए 10 साल से मजार में चंदे की चोरी हो रही थी, हर तरफ चुप्पी थी. शिकायत हो रही है लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा है. ये वही नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर में दान चोरी पर हजारों शब्द एक सुर में खर्च कर दिए. समझिए, सलेक्टिव चुप्पी इसलिए है क्योंकि ये मजार से जुड़ा मामला है. सन्नाटा इसलिए है क्योंकि इससे जुड़े लोग राजनीतिक हैसियत रखते हैं. ये शातिराना मौन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा. क्योंकि जांच शुरू हो गई है और जल्द ही मजार के चंदे में हेरफेर करने वाले कानून की गिरफ्त में होंगे.