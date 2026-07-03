/राम मंदिर में दान चोरी पर शोर मचाने वाले, गाजी दरगाह में चंदा चोरी पर चुप क्यों हैं?

मजार पर श्रद्धालुओं ने दान दिया. इस दान का प्रयोग आम मुसलमानों के हित में होना था. लेकिन पैसा गया चंद रसूखदार लोगों की जेब में. आस्था स्थल किसी भी धर्म का हो. वहां दान की चोरी अक्षम्य अपराध है, पाप है. इस पाप पर क्या जांच हो रही है, हम आपको बताएं..लेकिन पहले उस पाखंड की चर्चा करते हैं, जो धर्म देखकर दान चोरी जैसे पाप में भी भेदभाव करती है.



ये बड़े नेता हैं. रामकोष से दान चोरी पर आहत हो गए. इन्हें इतनी पीड़ा और वेदना हुई कि जांच की मांग करने लगे. लेकिन उसी अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर बहराइच में मजार में दान चोरी होती है तो इनकी जुबान खामोश रहती है. आस्था स्थल को मिले दान की गड़बड़ी में भी ये धर्म का अंतर करते हैं. ये सार्वजनिक जीवन में समानता दिखने वाली न्यूनतम मर्यादा का पालन भी नहीं करते हैं