Maharashtra Govt Crisis: महाराष्ट्र की सियासत में 'बाहुबली-कटप्पा' की एंट्री, अब युवक कांग्रेस ने लगाया ये पोस्टर

Bahubali-Kattappa Poster in Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से चल रहा सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे (Uddhav Thackeray and Eknath Shinde) के समर्थक महाराष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में बाहुबली और कटप्पा की एंट्री हो गई है और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं.

बाहुबली-कटप्पा पोस्टर के जरिए एकनाथ शिंदे पर निशाना

राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने गुवाहाटी में बाहुबली और कटप्पा (Bahubali and Kattappa) के पोस्टर लगाकर शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे (Eknath Shide) पर निशाना साधा और उन्हें गद्दार बताया है. पोस्टर में कटप्पा को बाहुबली की पीठ में खंजर मारते दिखाया गया है.

पोस्टर पर क्या लिखा है?

राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पोस्टर पर बाहुबली और कटप्पा की फोटो के साथ बड़े शब्दों में गद्दार लिखा है. इसके अलावा पोस्टर पर लिखा है, 'सारा देश देख रहा है, गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को, माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को.'

Assam | A poster that reads "Sara desh dekh raha hai, Guwahati mein chhupe gaddaron ko, maaf nahi karegi janta aise farzi makkaron ko" put up by Rashtravadi Yuvak Congress in Guwahati

Rebel Maharashtra MLAs are staying at Radisson Blu hotel in the city. #MaharashtraCrisis pic.twitter.com/FrDpuQMiEZ

— ANI (@ANI) June 28, 2022