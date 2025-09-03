Bairabi Sairang Railway Line: इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल और 48 सुरंगों को भेदकर रच दिया इतिहास

Bairabi Sairang Railway Line: भारतीय रेलवे ने मिजोरम के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. यहां दशकों से चली आ रही रेल कनेक्टिविटी की कमी अब पूरी होने जा रही है. इंडियन रेलवे ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बैरबी-सैरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. यह 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी है. यह आइजोल को देश की मुख्यधारा से जोड़ेगी, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक यहां रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब जल्द ये लाइन शुरू हो जाएगा.

142 पुल और 48 सुरंगें

बैराबी सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ केके शर्मा ने इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. जहां इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे का एक अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार माना जा रहा है. इस रेल लाइन को बनाने में बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन इंजीनियरों ने उन्हें पार करते हुए इसे सफल बनाया. बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुल 48 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर से भी ज्यादा है. वहीं इसके अलावा 142 छोटे-बड़े पुल भी इस लाइन पर बनाए गए हैं. इनमें से एक पुल की ऊंचाई 104 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 8071 करोड़ रुपये का खर्च आया है. इस लाइन की लंबाई 51.38 किमी है.

7 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा पूरा

प्रदेश में नई रेल लाइन के शुरू होने से मिजोरम के लोगों का सफर बहुत आसान हो जाएगा. बता दें कि अभी तक सड़क मार्ग से आइजोल से सिलचर तक जाने में करीब 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब ट्रेन से यह सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा. इससे समय की बचत तो होगी ही और साथ में ही पैसे की बचत भी होगी.

#WATCH | Aizawl, Mizoram | Started in 2014, the 51.38 km long Bairabi Sairang Railway Project, built at the cost of Rs 8071 crore, to be inaugurated soon, which will connect Mizoram's capital Aizawl to the mainstream of Indian Railways for the first time after Independence pic.twitter.com/hUDtiVMtZc — ANI (@ANI) September 2, 2025

5 रेलवे स्टेशन

इस रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन हैं, जिनमें बैराबी और सैरांग के अलावा होर्टोकी, मुआलखांग और कानपुई स्टेशन शामिल हैं. नई रेलवे लाइन की मदद से अब आइजोल से सिलचर तीन घंटे में और आइजोल से गुवाहाटी 12 घंटे में पहुंच सकेंगे. इस रेल लाइन के बनने से लोगों का आना-जाना तो आसान होगा ही और साथ में ही सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा, जिससे सामानों की कीमतें कम हो सकती हैं. वहीं मिजोरम में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन

रेलवे के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में हुई थी. प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी. जहां प्रोज्क्ट को पूरा करने में 11 साल का समय लगा. वहीं इसका उद्घाटन भी जल्द प्रधानमंत्री ही करेंगे.