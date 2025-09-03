Bairabi Sairang Railway Line: इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल और 48 सुरंगों को भेदकर रच दिया इतिहास
Advertisement
trendingNow12906829
Hindi Newsदेश

Bairabi Sairang Railway Line: इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल और 48 सुरंगों को भेदकर रच दिया इतिहास

Bairabi Sairang Railway Line: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो देशभर में फैला हुआ है. जहां अब इंडियन रेलवे ने एक और ऐतिहासिक लाइन बिछा दी है. बता दें कि आजादी के बाद भी मिजोरम रेलवे से अछूता रहा था, लेकिन अब ये इंडियन रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bairabi Sairang Railway Line: इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल और 48 सुरंगों को भेदकर रच दिया इतिहास

Bairabi Sairang Railway Line: भारतीय रेलवे ने मिजोरम के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. यहां दशकों से चली आ रही रेल कनेक्टिविटी की कमी अब पूरी होने जा रही है. इंडियन रेलवे ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बैरबी-सैरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. यह 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी है. यह आइजोल को देश की मुख्यधारा से जोड़ेगी, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक यहां रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब जल्द ये लाइन शुरू हो जाएगा. 

142 पुल और 48 सुरंगें
बैराबी सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ केके शर्मा ने इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. जहां इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे का एक अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार माना जा रहा है. इस रेल लाइन को बनाने में बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन इंजीनियरों ने उन्हें पार करते हुए इसे सफल बनाया. बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुल 48 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर से भी ज्यादा है. वहीं इसके अलावा 142 छोटे-बड़े पुल भी इस लाइन पर बनाए गए हैं. इनमें से एक पुल की ऊंचाई 104 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 8071 करोड़ रुपये का खर्च आया है. इस लाइन की लंबाई 51.38 किमी है.

7 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा पूरा
प्रदेश में नई रेल लाइन के शुरू होने से मिजोरम के लोगों का सफर बहुत आसान हो जाएगा. बता दें कि अभी तक सड़क मार्ग से आइजोल से सिलचर तक जाने में करीब 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब ट्रेन से यह सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा. इससे समय की बचत तो होगी ही और साथ में ही पैसे की बचत भी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

5 रेलवे स्टेशन
इस रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन हैं, जिनमें बैराबी और सैरांग के अलावा होर्टोकी, मुआलखांग और कानपुई स्टेशन शामिल हैं. नई रेलवे लाइन की मदद से अब आइजोल से सिलचर तीन घंटे में और आइजोल से गुवाहाटी 12 घंटे में पहुंच सकेंगे. इस रेल लाइन के बनने से लोगों का आना-जाना तो आसान होगा ही और साथ में ही सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा, जिससे सामानों की कीमतें कम हो सकती हैं. वहीं मिजोरम में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन
रेलवे के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में हुई थी. प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी. जहां प्रोज्क्ट को पूरा करने में 11 साल का समय लगा. वहीं इसका उद्घाटन भी जल्द प्रधानमंत्री ही करेंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Bairabi Sairang Railway Linerailway line in mizoram

Trending news

इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
;