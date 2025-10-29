वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल

Bengaluru Anti India Activity: बेंगलुरु में बजरंग दल ने जिगनी पुलिस स्टेशन में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नाम के एक वाई-फाई यूजरनेम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
Bengaluru Police: बेंगलुरू के एक पुलिस स्टेशन में देशद्रोही वाली हरकत देखने को मिली है. बता दें कि बजरंग दल ने बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को यहां के जिगनी पुलिस स्टेशन में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नाम के एक वाई-फाई यूजरनेम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगनी के पास कल्लूबालू गांव की है. शिकायत में कहा गया है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उपलब्ध वाई-फाई नेटवर्क की जांच करते समय दिखाई देने वाले वाई-फाई यूजरनेम में से एक नाम 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पाया गया था.
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलाके में राष्ट्र-विरोधी तत्व सक्रिय हो सकते हैं. शिकायतकर्ता ने कहा कि जब मोबाइल डिवाइस पर वाई-फाई नेटर्वक खोजे जाते हैं, तो आस-पास के यूजर्स की ID दिखाई देती है और चौंकाने वाली बात यह थी कि इलाके में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नाम की एक ID भी दिखाई देती है. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नाम का इस्तेमाल करने से आस-पास चरमपंथी इरादों वाले किसी व्यक्ति की संभावित मौजूदगी का संकेत मिलता है, जिससे उनकी गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं. जिगनी पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि इससे पहले फरवरी साल 2024 में कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद उनके समर्थकों द्वारा विधान सौध कॉम्पलैक्स में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने की घटना ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. इसको लेकर भाजपा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग की थी. इस दौरा स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि विधान परिषद में कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच लगभग हाथापाई हो गई थी.
इसके बाद 4 मार्च साल 2024 को विधान सौध पुलिस ने राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन की जीत के जश्न के दौरान विधान सौध के गलियारों में कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया. फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट, उस दौरान मौजूद सबूत और घटना स्थल पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी. आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी इल्ताज, बेंगलुरु के आरटी नगर निवासी मुनव्वर और कर्नाटक के हावेरी जिले के ब्यादगी निवासी मोहम्मद शफी नशीपुडी के रूप में हुई थी.
