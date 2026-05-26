गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान

बकरीद से पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान काफी चर्चा में है. उन्होंने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, जिससे इस पर होने वाली राजनीति और हिंसा पर स्थायी रूप से रोक लग सके. उन्होंने यह भी कहा है कि जो गाय को कसाई को बेचता है, जो खरीदता है, जो उसका मांस खाता है, वे सभी कसूरवार हैं. अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर गाय की कुर्बानी पर लोगों को आपत्ति है, तो सरकार को मदनी के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

एक इंटरव्यू में उनसे सुझाव मांगा गया तो अंसारी ने कहा कि बहुत से लोगों में जानवर की बलि देने की प्रथा है, क्योंकि यह धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है. उन्होंने आगे कहा कि अब चाहे वह गाय हो, ऊंट हो, या बकरा हो... यह तो अलग बात है... अगर लोगों को गाय की कुर्बानी दिए जाने पर आपत्ति है, तो इससे बचा जाना चाहिए. सीधी-सी बात है.

आगे पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि क्या हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. उन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बकरीद के लिए आपको गाय की ही कुर्बानी देनी होगी. आप बकरे की भी बलि दे सकते हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं, जो बकरा खरीदने की भी हैसियत नहीं रखते. मैं इसका समाधान खोजने का काम भारत सरकार और उसकी समझदारी पर छोड़ता हूं.

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मौलाना मदनी के प्रस्ताव पर हामिद अंसारी ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है, जो दिया गया है. सरकार को इसके नफे-नुकसान पर विचार करना चाहिए. मौलाना अरशद मदनी हमारे सामाजिक जीवन की एक जानी-मानी हस्ती हैं. उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उस पर विचार किया जाना चाहिए.