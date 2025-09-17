ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, जम्मू के अखनूर में LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा

Pakistani Balloon found near Line of Control: जम्मू के अखनूर में LoC के पास PIA लिखा एक गुब्बारा मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने देखकर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. यह घटना एक दिन बाद हुई, जब आरएस पुरा में ड्रोन के जरिए हथियार बरामद किए गए. सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं.
Balloon found near Line of Control in Akhnoor: जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार को एक हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का नाम अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था. इस घटना ने सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर ला दिया है. स्थानीय लोगों ने गुब्बारे को देखते ही बॉर्डर पुलिस पोस्ट (BPP) जोगवान को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आरएस पुरा के अरनिया सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया था.
गुब्बारा मिलने की पूरी कहानी
स्थानीय लोगों ने मंगलवार सुबह अखनूर के खौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत LoC के नजदीक एक हरे-सफेद रंग का गुब्बारा देखा. इस पर "PIA" लिखा था, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी का लोगो है. सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया. प्रारंभिक जांच में गुब्बारे पर कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है. माना जा रहा है कि यह गुब्बारा हवा के रुख के साथ पाकिस्तानी सीमा से उड़कर भारत में आया हो सकता है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान
कल इंटरनेशनल बॉर्डर RS Pura के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने एक एक- 47 राइफल और मैगजीन के साथ कारतूस बरामद किए थे. और आज अखनूर सेक्टर में LOC के नज़दीक पाकिस्तानी बैलून मिलने से सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं. दअरसल ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पीटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर हलचल बढ़ा रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवा सके साथ ही आतंकी हमलों को अंजाम दे सके. लेकिन सुरक्षा बलों की लार्टनेस से हर प्लान में लगातार फैल हो रहा है पाकिस्तान.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस गुब्बारे की उत्पत्ति और इसके पीछे के मकसद की जांच कर रही हैं. क्या यह महज एक प्रचार गुब्बारा था या किसी बड़े प्लान का हिस्सा, इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल, सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें.
