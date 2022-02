Election 2022: रोड शो और रैलियों पर बैन जारी, जनसभा के नियमों में मिली बस इतनी ढील

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (EC) ने विधानसभा चुनाव प्रचार (Assembly Elections 2022) के लिए किए जाने वाले रोड शो, पद यात्राओं, साइकिल और वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी है लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दे दी.

EC ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं और रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 % क्षमता और खुले मैदान की 30 % क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे.

इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी. प्रचार पर रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा. देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है.

Ban on road shows, Pad-Yatras, cycle/bike/vehicle rallies and processions to continue; ECI grants further relaxation for Physical public meetings in indoor Halls and Outdoor meetings https://t.co/JZQCFdQJd7

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) February 6, 2022